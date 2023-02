Il Bayern Monaco prolunga con Audi nel doppio ruolo di sponsor-azionista

Audi, sponsor storico del Bayern Monaco (top club di Bundesliga1), nel lontano 2009 ha acquisito un pacchetto di azioni pari all’8,33%, per 90 milioni di euro. L’attuale contratto di sponsorship sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2025, ma gli ottimi rapporti tra le due realtà hanno portato ad un naturale prolungamento. Il nuovo sodalizio durerà fino al termine della stagione 2030/31, con un incremento economico da 40 a 60 milioni di euro annui (in totale, da questa operazione, il Bayern incasserà complessivamente circa 500 milioni inclusa la parte premiale). La casa automobilistica è al fianco del club bavarese dal 2002 (l’ultima sponsorship era terminata nel 2019).

Grazie a questo doppio ruolo, organizza, tra l’altro l’Audi Cup, torneo estivo in programma all’Allianz Arena di Monaco. In sintesi, da semplice sponsor ufficiale, Audi ha ricoperto il ruolo prima di main sponsor (anche se sulla maglia campeggia il logo di Deutsche Telekom), poi di fornitore ufficiale delle auto (è infatti l’”official car” dei dirigenti e degli atleti).

Sotto il profilo sportivo il Bayern Monaco è provvisoriamente al primo posto della Bundesliga1 con 43 punti (ieri ha perso in casa del Borussia M’Gladbach per 3-2 ed oggi, nel primo pomeriggio, attende il risultato di Union Berlin vs Schalke04.

I berlinesi sono secondi in classifica a 42 punti e affrontano, in casa, il fanalino di coda di questa stagione. In caso di vittoria supererebbero i bavaresi anche se all’appello mancano ancora 13 turni di campionato.