Il 9 aprile scatterà il CMP Venice Night Trail 2022

Sabato 9 aprile è prevista la VI edizione del CMP Venice Night Trail, il city trail organizzato da Venicemarathon con il patrocinio del Comune di Venezia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e promosso da CMP, il marchio di abbigliamento sportivo del gruppo F.lli Campagnolo, che conferma il suo impegno in qualità di title & technical sponsor dell’evento per il 4° anno consecutivo.

Il CMP Venice Night Trail anche quest’anno saprà stupire per il capo tecnico che gli organizzatori, assieme all’azienda CMP, regaleranno a tutti gli iscritti. La t-shirt sarà un articolo di altissima qualità per la tecnologia dry function e l’utilizzo di tessuti altamente traspiranti, con una versione maschile dove il giallo è il colore predominante, e una femminile caratterizzata invece dal color rosa. La maglia è infine stampata sia sul fronte che sul retro, con immagini di Piazza San Marco e del ‘Ponte dei Tre Archi’ e su entrambi i lati è presente l’hastag #runthebridges, che ricorda la peculiarità di questo city trail: i 51 ponti che gli atleti devono affrontare lungo il percorso.

Gli iscritti sono già circa 4.000 e restano a disposizione solo 1.000 pettorali.

Fabio Campagnolo, CEO di F.lli Campagnolo: “Come CMP siamo orgogliosi di continuare la collaborazione con la gara più suggestiva di sempre, la Venice Night Trail. L’ultima edizione, nonostante le difficoltà e lo slittamento della data, si è confermata essere un appuntamento atteso e di grande emozione, pensato sia per i runners più esperti, sia per chi vuole godersi la corsa in una città magica, senza pensare ai tempi e vivendo al massimo l’esperienza. Ed è con lo stesso entusiasmo e impegno che abbiamo pensato alla nuova maglia per la gara, dedicata a chi corre e a Venezia, con la nostra esperienza e attenzione alla qualità”.

Molte le aziende che hanno già confermato il loro impegno: tra queste CMP, Pro Action, Alì, San Benedetto, Palmisano.