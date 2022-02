Spagna: esplode il mercato delle criptovalute e degli NFT

(di Edoardo Lazzari) – Il mondo delle criptovalute sfonda nel mondo dello sport spagnolo: secondo un recente studio di Nielsen Fan Insights il 34% dei tifosi di calcio globali ha già cominciato a familiarizzare con la tecnologia blockchain e, di questa percentuale, il 25% risulta essere di origine spagnola. Lo studio mostra che in particolare i Fan Token e gli NFT sono gli oggetti più richiesti nel mercato spagnolo: rispettivamente, l’interesse per le due novità digitali tra gli appassionati di sport in Spagna è del 15-16%, con una netta preferenza verso quelli legati al calcio, al basket, al tennis e agli sport motoristici.

La crescita esponenziale dell’offerta è avvenuta solamente nell’ultimo anno: lo studio di Nielsen informa che, nel 2019, i contratti tra aziende di criptovalute e club erano appena 11, mentre solo nei primi 9 mesi del 2021 sono stati stipulati 84 nuove partnership. Ad ora, circa il 10% degli appassionati di sport in Spagna è interessato all’acquisto di risorse digitali legate allo sport e l’utilizzo estensivo da parte dei grandi club di questo nuovo strumento di fidelizzazione del pubblico ha portato ad un giro di affari che nel suddetto periodo del 2021 (gennaio-settembre) si stima essere intorno ai 200 milioni di euro.

Per Nielsen, è Socios.com ad essere padrona del mercato spagnolo: oltre agli accordi già attivi con l’FC Barcelona e l’Atletico de Madrid, nell’ultimo anno sono diventati partner commerciali il Valencia CF, LaLiga, il Baskonia-Alavés Group e la Royal Spanish Football Federation, per cui Socios.com produce e quota nel mercato i Fan Token digitali.

L’interesse verso questi strumenti digitali è rappresentato dai benefit elargiti dai club ai possessori: l’utente che compra un Fan Token è interessato alla possibilità di avere sconti e accesso prioritario ai biglietti (17%), di vivere eventi di meet&greet (16%) e di avere diritto di voto nei sondaggi proposti dal club (18%). Per quanto riguarda gli NFT, l’interesse principale risiede nel collezionismo di eventi, figurine digitali e momenti storici del club immortalati nel prodotto digitale.

La fidelizzazione del fan è il principale motore su cui si basa l’offerta del mercato delle blockchain: lo studio di Nielsen ritiene che “i consumatori sono molto ricettivi alle sponsorizzazioni del brand sportivo durante gli eventi e l’81% dei consumatori globali si fida completamente o parzialmente di questi marchi”.

Lo studio si conclude mostrando come la tecnologia blockchain trovi nel mondo dello sport un eccellente strumento di pubblicità verso il futuro: “a differenza degli sponsor tradizionali, l’industria delle criptovalute ha molto di più da guadagnare dal punto di vista dei fan. La consapevolezza del marchio blockchain attraverso l’esposizione è un primo passo fondamentale per le aziende digitali e l’industria dello sport offre molte possibilità di visibilità. Dopo aver creato consapevolezza attraverso la sponsorizzazione, verrà il momento di colmare il divario tra consapevolezza e intenzione, passando dal marchio alla convenzione, consolidando l’offerta e facendo evolvere la relazione con il cliente”.