Il 31 dicembre torna l’Atleticom We Run Rome

In occasione del suo decennale e dopo lo stop causato dalle misure restrittive anti-covid, L’Atleticom We Run Rome riparte dedicando i 10 km della corsa più affascinante al mondo a Emil Zátopek, la locomotiva umana, uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, senza dubbio tra i personaggi più affascinanti dell’atletica mondiale.

L’evento si svolge sotto l’egida della FIDAL, inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di FIDAL Silver Label. Gode dei patrocini del CONI, di Roma Capitale e della Regione Lazio.

L’Atleticom We Run Rome si corre ormai da ben 10 anni il 31 dicembre a Roma, con inizio alle 14.00, all’interno del perimetro storico della città. Dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla, ogni anno un fiume colorato e festante di uomini, donne e bambini si riversa per le strade di Roma.

Non si tratta solo una gara competitiva, che nelle sue 9 edizioni ha visto la partecipazione di grandi atleti di caratura nazionale e internazionale, ma è soprattutto una grande festa aperta a tutti, che unisce i valori dello sport, della cultura e della famiglia. Sono sempre di più i genitori che attraverso l’Atleticom We Run Rome tramandano la bellezza e l’importanza della pratica sportiva ai loro figli. Una manifestazione ormai divenuta negli anni un appuntamento imperdibile anche per i tanti turisti che arrivano a Roma per chiudere l’anno in bellezza e dare inizio ai festeggiamenti del capodanno nella Capitale.

«Sin dalle sue origini lo spirito della We Run Rome – dichiara Camillo Franchi Scarselli, presidente dell’ASD Atleticom – è sempre stato di gioia e di condivisione con una partecipazione volutamente aperta a tutti, dai professionisti agli amatori, dai podisti italiani ai turisti esteri in viaggio a Roma. Non solo una competizione, bensì una grande festa dello sport».