Calcio brasiliano : PIXBET nuovo Master Sponsor del Vasco da Gama

(di Michael Pellegrino) – La società brasiliana ha appena annunciato PIXBET (azienda di scommesse sportive e bookmaker) come nuovo sponsor. Il contratto annuale dovrebbe far guadagnare circa 9 milioni di reais (circa 1 milione e 350 mila euro) al club di Río de Janeiro. Recentemente il team era in trattativa anche con Betano (altra società di scommesse sportive molto attiva soprattutto in Portogallo), ma non si è trovata un’intesa soddisfacente.

Il Club de Regatas Vasco da Gama è una società sportiva brasiliana fondata il 21 agosto 1898 a Rio de Janeiro; attualmente la squadra gioca nella Série B brasiliana, tuttavia rimane una delle più importanti e storiche società in Brasile vincendo nel ’98 la Copa Libertadores e con un palmares di 4 campionati nazionali, 3 tornei Rio-Sao Paolo e 24 campionati Carioca. Il suo simbolo è la croce maltese ed i colori sociali sono bianconeri.

Il brand PIXBET sta avendo un notevole tornaconto sulla scena nazionale brasiliana, chiudendo contratti di sponsorizzazione con squadre di calcio di alto profilo. Il gruppo ha già partnership con la Juventude, Ponte Preta, America – MG e Goiás (team che militano nelle due principali divisioni del calcio brasiliano).

L’operatore di scommesse si distingue, ancora oggi, nell’offrire il prelievo più veloce al mondo(grazie al sistema tramite PIX) che rende ogni transazione sicura ed eseguita in pochissimi istanti. La piattaforma dispone del certificato SSLV EV garantendo la sicurezza di ogni operazione. Il marchio PIXBET è stato creato da persone di alto profilo nel mondo brasiliano con più di 10 anni di esperienza nel settore intrattenimento e giochi online. Inoltre Edmundo Alves de Souza Neto (meglio noto come Edmundo ed uno dei più grandi idoli della storia del Vasco Da Gama) vestirà i panni di “uomo immagine” per questa partnership. Con il nuovo accordo il marchio del banco BMG (da cui il Vasco da Gama guadagna circa 5 milioni di reais l’anno) verrà riposizionato e comparirà sul retro della maglia per far spazio, nella zona frontale della divisa, a PIXBET.