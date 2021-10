IFit ENTRA IN COLLABORAZIONE CON LE MARATONE DI BOSTON, CHICAGO, LONDRA E NEW YORK

(di Mattia Celio) – La piattaforma interattiva di IFit ha annunciato un accordo pluriennale con Abbott World Marathon Majors diventando così partner ufficiale dell’abbonamento a tapis roulant connesso e Digital Fitness Content delle maratone di Boston, Chicago, Londra e New York City.

In base all’accordo gli abbonati a IFit, a partire da questo autunno, potranno prendere parte virtualmente a tutte e quattro le maratone, girate sul posto durante le gare reali, su un tapis roulant connesso, con il supporto degli istruttori di IFit.

Primo appuntamento è stata la Virgin Money London Marathon del 3 ottobre, dove una troupe cinematografica di IFit ha corso e ripreso ogni maratoneta dalla linea di partenza fino al traguardo, alla cui guida vi era il trainer IFit Casey Gilbert .

La prossima maratona si correrà a Chicago (10 ottobre) e sarà condotta dall’allenatore Ashley Paulson. Seguiranno poi quella di Boston e New York (11 ottobre e 7 novembre), che saranno guidate rispettivamente dai personal trainer Heather Jensen e Knox Robinson.

La tecnologia interattiva di IFit regola automaticamente la velocità, l’inclinazione e la discesa dei tapis roulant NordicTrack, ProForm e Freemotion basati su IFit per adattarsi alla topografia del percorso di ogni gara. Anche i corridori senza attrezzatura abilitata per IFit o senza alcuna attrezzatura possono partecipare agli allenamenti utilizzando l’app mobile o l’app TV di IFit.

Dopo le maratone, IFit offrirà ai suoi membri una serie di allenamenti su richiesta in più parti con l’opzione di correre ogni maratona in allenamenti individuali o come percorso di 26,2 miglia. L’IFit Marathon Series verrà rilasciato durante la stagione delle maratone autunnali.

Mark Watterson, amministratore delegato dell’ IFit, ha dichiarato: “La nostra missione è creare la piattaforma di salute e fitness più completa al mondo per i nostri milioni di membri IFit dedicati, e lo facciamo creando contenuti unici. Queste partnership portano ulteriormente in vita la nostra visione in quanto i nostri membri hanno l’opportunità di scendere nelle strade di Boston, Chicago, Londra e New York City e eseguire gli allenamenti in streaming IFit delle maratone d’élite del mondo sul loro tapis roulant”.

Tom Grilk, presidente e CEO della BAA (Boston Athletic Association), ha concluso: “La missione della BAA da oltre un secolo è stata la ricerca dell’eccellenza atletica e la promozione di stili di vita sani attraverso lo sport, in particolare la corsa”.