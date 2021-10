Serie B, Orsolini sleeve sponsor di Frosinone e Ternana calcio

(di Michael Pellegrino) – Frosinone calcio e Ternana calcio nella stagione 2021/22. L’azienda comparirà sulle divise delle due squadre come sponsor di manica. La partnership con queste due realtà calcistiche non è casuale : Frosinone e Terni sono le città in cui Orsolini vanta diversi punti vendita e showroom nel campo dell’edilizia. L’azienda, oltre ad essere sleeve sponsor di entrambe le squadre, apparirà nei led bordocampo al “Benito Stirpe” e al “Libero Liberati” nel corso del campionato cadetto. Orsolini SpA nuovo sponsor delnella stagione 2021/22. L’azienda comparirà sulle divise delle due squadre come. La partnership con queste due realtà calcistiche non è casuale : Frosinone e Terni sono le città in cui Orsolini vanta diversi punti vendita e showroom nel campo dell’edilizia. L’azienda, oltre ad essere sleeve sponsor di entrambe le squadre, apparirà nei led bordocampo al “Benito Stirpe” e al “Libero Liberati” nel corso del campionato cadetto.

Orsolini Amedeo SpA è punto di riferimento nel settore edile da circa 140 anni. Fondata nel 1880 in provincia di Viterbo da Pacifico Orsolini nasce come piccola rivendita nel commercio di materiali edili. Questa passione, tramandata dalle varie generazioni negli anni, ha permesso alla società di divenire solida realtà e creare un brand presente nel Lazio, Umbria e Toscana. La società conta 400 dipendenti e 28 punti vendita ubicati nelle tre regioni del centro Italia ( unica eccezione lo store di San Giuliano Milanese in Lombardia). La collaborazione con le squadre calcistiche contribuirà a dare maggior visibilità al marchio e sarà un’occasione per festeggiare i 10 anni di attività del punto vendita situato nella zona del frusinate.

Il Chief Marketing Office (CMO) Giulia Orsolini ha dichiarato: “Gli accordi siglati con il Frosinone calcio e la Ternana calcio sono espressione del nostro amore per lo sport e del legame che la nostra società intrattiene con i loro territori (dal 2011 in attività a Frosinone e dal 2017 a Terni). Crediamo nei messaggi positivi che trasmette il calcio e vogliamo supportare questi due club nel raggiungimento dei propri obiettivi”.