IBSA RINNOVA IL SUO SOSTEGNO AL BASKET ITALIANO COME MEDICAL SPONSOR DELLA LBA

IBSA Farmaceutici, parte del gruppo IBSA Institute Biochimique SA, rinnova per il secondo anno consecutivo il supporto al Basket italiano, confermando il proprio ruolo di Medical Sponsor della LBA – Lega Basket Serie A e Title Sponsor della Next Gen Cup.

In linea con la sempre maggiore attenzione di IBSA verso il mondo dello sport, l’azienda ha deciso di continuare il percorso avviato lo scorso anno al fianco della LBA in quanto il basket, con il suo pubblico variegato e in costante crescita, è uno sport che si distingue per i valori etici e culturali che rappresenta.

Passione, impegno, dedizione e rispetto dell’avversario, sono infatti valori di cui il basket è portatore e in cui anche IBSA si riconosce. Principi di alto valore educativo, fondamentali quando ci si rivolge alle nuove generazioni, come nel caso nella Next Gen Cup, la competizione dedicata agli under18.

“Il cammino intrapreso lo scorso anno ci ha regalato molte emozioni” – ha dichiarato Giuseppe Celiberti, Head of Commercial Department di IBSA Farmaceutici – “Penso ad esempio alle fasi finali della IBSA Next Gen: abbiamo conosciuto tanti giovani talenti e li abbiamo visti impegnarsi per un unico obiettivo: allenarsi giocando con lealtà, nel rispetto delle regole e dell’avversario. La soddisfazione più grande è stata quella di veder portare avanti questi valori dentro e fuori dal campo di gioco”.

“Sono felice del proseguimento di questo rapporto con IBSA” – afferma il Presidente della LBA Umberto Gandini – “in particolare per quanto riguarda la titolazione della Next Gen Cup, la manifestazione riservata alle rappresentative Under 18 della Serie A giunta alla sua terza edizione a conferma della volontà dei nostri club di investire in questo settore.”

Anche per la stagione 2020/2021 IBSA affiancherà la LBA e tutti i club in occasione della Supercoppa, nel corso del campionato, così come i giovani della Next Gen Cup. Non mancheranno inoltre eventi e momenti formativi dedicati allo staff medico.