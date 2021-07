Nuova maglia “Away” per l’Hellas Verona (stagione 2021/22)

Hellas Verona e Macron, sponsor tecnico del club scaligero, hanno presentato la nuova maglia “Away” che l’undici di Eusebio Di Francesco indosserà nel corso della prossima stagione sportiva. Il kit d trasferta, così come la prima maglia svelata due settimane fa, hanno un preciso omaggio a “Dante Alighieri”, del quale ricorrono i 700 anni dalla sua morte e che ha avuto un forte legame con la città scaligera che lo ha accolto per sette anni. Tutto nuovo, invece, il modo di rappresentare i colori della città di Verona e della sua squadra, che per la prima volta in assoluto è affidato ai tratti di un pennello.

La nuova “Away” ha il collo a “V” bordato di blu, stesso colore presente sui bordi manica. Il colore dominante della maglia è il bianco, impreziosito da una serie di pennellate gialloblù in diagonale nella parte bassa e presenti anche nel retro, sul fondo maglia. Il backneck è personalizzato con l’effige di Dante e le due date 1321 – 2021 su sfondo blu. Nel retrocollo, tono su tono, è ricamata la scritta VERONA.

Sul petto a destra in blu è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma dell’Hellas Verona. Nell’interno della maglia, sul fondo, è stampata a caldo la scritta ch’in te avrà sì benigno riguardo che è tratta dalla Divina Commedia, esattamente da canto XVII del paradiso. Un chiaro omaggio al Sommo Poeta che soggiornò a Verona agli inizi del ‘300 e di nuovo tra il 1312 e il 1318.

Il kit Away è completato da pantaloncini bianchi con coulisse gialle e puntali blu e da calzettoni bianchi con bordo superiore blu con sottile riga orizzontale gialla. La vestibilità è Slim Fit, il tessuto principale è Softlock e la presenza di inserti in micromesh assicura al capo una perfetta traspirabilità.

La maglia ‘Away’, così come la nuova ‘Home’ e tutta la linea di abbigliamento e merchandising realizzata da Macron sono acquistabili on line sul sito dell’Hellas Verona e su macron.com.