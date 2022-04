I comproprietari dell’Inter Miami (MLS) acquisteranno il 51% del Real Zaragoza (LaLiga SmartBank)

(di Emanuele de Laugier) – Il consiglio di amministrazione del Real Zaragoza ha confermato che venderà il 51% della squadra ad un gruppo d’investimento guidato da Jorge e Jose Mas Santos, i comproprietari dell’Inter Miami (MLS) insieme a David Beckham.

La cordata comprende anche Gustavo Serpa, presidente del Millonarios Fútbol Club (Colombia), Joseph Oughourlian, il proprietario del Racing Lens (Ligue 1) ed azionista di maggioranza del Padova (Lega Pro Girone A), nonché gli investitori Jim Carpenter e Jim Miller.

In un comunicato ufficiale, il Real Zaragoza ha dichiarato che l’acquisizione sarà soggetta a due condizioni: il club deve evitare la retrocessione in questa stagione e la vendita deve essere approvata dal Consiglio Superiore dello Sport dello stato spagnolo. La squadra aragonese è attualmente al 11° posto in classifica ne LaLiga SmartBank (la seconda divisione di calcio spagnolo) e ha 16 punti di vantaggio sulla zona retrocessione con sette partite ancora da giocare.

In una lettera aperta ai tifosi, Jorge Mas ha affermato che i nuovi proprietari mireranno a ridurre i debiti del Real Zaragoza, oltre a valutare la necessità di rinnovare le infrastrutture ed aggiornare la strategia digitale del club. Mas ha chiesto pazienza ai fan, ma ha detto che uno dei principali obiettivi è quello di riportare la squadra aragonese nel massimo campionato spagnolo.

Sebbene nessun dato economico sulla trattativa sia stato reso pubblico, secondo il quotidiano “Marca.com“, la cordata si assumerà il debito di 70 milioni di euro del Real Zaragoza ed investirà 20 milioni di euro nel club.

Se la trattativa andrà a buon fine, i nuovi proprietari nomineranno Raúl Sanllehí come nuovo direttore generale della squadra. Oltre ad essere stato dipendente della FIFA, il 55enne ha lavorato come direttore generale nel Barcelona e come direttore sportivo nell’Arsenal, sostituendo nel 2018 Ivan Gazidis, l’attuale amministratore delegato e direttore generale del Milan.

Jorge Mas aveva già discusso dell’acquisizione del Real Zaragoza a febbraio con il Miami Herald, rivelando che avrebbe cercato un’opportunità per sviluppare i giocatori attraverso un modello multi-club, offrendo anche la possibilità ai giovani dell’accademia dell’Inter Miami di fare esperienze all’estero.