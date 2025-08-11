I brand di gaming che hanno collaborato con club calcistici

L’universo dinamico che abbraccia il mondo dello sport e quello dell’intrattenimento digitale ha fatto sì che si sviluppasse una tendenza davvero interessante: molti brand di gaming, infatti, stanno stringendo – e hanno già stretto – legami sempre più intensi con i club calcistici. Non si parla, in questo caso, soltanto di semplici sponsorizzazioni, quanto invece di vere e proprie collaborazioni che integrano (e ampliano) l’esperienza del tifo con i giocatori. L’obiettivo è chiaramente solo uno: unire la passione per il calcio e la tecnologia, dando vita a iniziative che spaziano dai tornei virtuali a merchandising innovativo.

Alcune collaborazioni interessanti tra gaming e club di calcio

Diversi brand piuttosto noti del mondo del gaming hanno scelto di affiancarsi a svariate squadre di calcio, al fine di rafforzare la propria visibilità verso il pubblico sportivo, soprattutto quello più giovane. Alcuni esempi emblematici sono quelli di Logitech, azienda che ha stretto accordi con club di alta fascia per occupare lo spazio dei tifosi digitali, così come EA Sports, che da brand puramente videoludico è diventata anche partner tecnico e d’immagine di numerosi campionati (tra cui la Serie A), con elementi che spaziano da licenze ad altri fattori interessanti.

Non è un caso che Electronic Arts abbia costruito, nel corso degli anni, una sinergia molto intrigante sia con i club che con le intere leghe, offrendo una vetrina digitale ma dando anche la possibilità di ottenere contenuti personalizzati, dando vita – dunque – a operazioni promozionali che coinvolgono il mondo reale e quello virtuale, sempre in ambito sportivo.

Altri marchi piuttosto famosi del mondo del gaming, come Ubisoft o Activision, hanno sperimentato per esempio i collaboration day-event, creando eventi digitali tramite i quali tifosi e comunità di gamer possono organizzare sfide online, dirette live o meeting con protagonisti del calcio. Il successo è chiaro, perché si conferisce un’aura moderna e accessibile all’aspetto sportivo, dando contemporaneamente autorevolezza al brand di gaming.

Il caso degli eSport e l’aspetto online

Il mondo degli eSport è ormai entrato in tackle duro – per usare un’espressione in gergo calcistico – nel mondo del pallone. Tantissimi club professionistici della maggioranza dei campionati più importanti, infatti, ora possiedono la loro squadra eSport, con gamer che vengono messi sotto contratto – come i calciatori – per rappresentare i loro colori. In questo caso, i brand di gaming entrano (letteralmente) in gioco fornendo attrezzatura per tornei, sponsorizzazioni e altri elementi per l’aiuto nella gestione dei tornei virtuali.

Negli stessi stadi fisici, peraltro, ormai è possibilissimo notare corner brandizzati e ambienti ibridi, in cui l’esperienza analogica e quella digitale si contaminano a vicenda e piacevolmente.

Chiaramente, il mondo del gaming e i brand più importanti, anche quelli che riguardano i portali autorizzati che offrono i migliori bonus casinò online, devono rispettare regole rigide all’interno di queste collaborazioni.

L’importanza dell’innovazione e le prospettive future

Quando una collaborazione come quella tra questi due mondi emerge, ovviamente bisogna puntare tutto anche su elementi innovativi e moderni, nonché sull’importanza dello storytelling. Il tifoso, infatti, diventa consumatore digitale, mentre il videogiocatore procede nel fare il percorso inverso. Il tutto all’insegna della viralità e con l’obiettivo di aumentare l’importanza di ogni parte coinvolta.

Guardando al futuro, questa intersezione tra gaming e calcio sembra destinata a intensificarsi sempre maggiormente, soprattutto dopo l’avvento di elementi come il Metaverso e le esperienze immersive di ogni tipo già presenti. Una delle più incredibili ipotesi, per esempio, è quella di stadi futuri digitali in cui i tifosi si palesano sotto la forma di avatar, per svolgere prima, durante e dopo la partita delle attività parallele.

Una convergenza, quella già in essere, che apre a nuovi scenari e che rappresentare un motore che difficilmente si spegnerà.