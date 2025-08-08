LR Vicenza e Hummel: partnership di durata triennale.

Il logo combined di L.R. Vicenza (Lega Pro) e di Hummel (nuovo sponsor tecnico per i prossimi 3 anni)

Il LR Vicenza (club di Lega Pro – girone “A”) ha siglato una collaborazione tecnica con Hummel, brand internazionale di abbigliamento sportivo. L’accordo, valido per le prossime tre stagioni a partire dalla 2025-2026, vedrà il marchio danese nel ruolo di sponsor tecnico ufficiale della prima squadra e del settore giovanile biancorosso.

Per Hummel, che fa così il suo ritorno sul mercato italiano, si tratta di una scelta strategica che ribadisce l’importanza di legarsi a club storici e radicati sul territorio. Il Vicenza nell’ultimo campionato di Serie C non è riuscito a centrare la vittoria nel suo girone superato sul filo di lana dal Calcio Padova (da quest’anno nuovamente in Serie B).

Fondata nel 1923 ad Amburgo e con sede oggi ad Aarhus, in Danimarca, Hummel è un marchio riconosciuto a livello globale. E’ attiva in diverse discipline sportive – dal calcio alla pallamano, passando per il basket e il rugby,.

Nel mondo del calcio, Hummel vanta un portfolio di partnership di rilievo: dal Sunderland al Werder Brema, passando per Colonia, Saint-Étienne, Brøndby, fino alla Nazionale danese. In Spagna, il marchio può vantare collaborazioni con Real Betis, Celta Vigo e il club del Las Palmas.