Marketing – Rebranding per la Serie A Women. Nuovi loghi per Coppa Italia, Supercoppa e Primavera.

Il rebranding della Serie A Women presentato lo scorso 5 maggio a Roma durante ‘Frecciarossa Game On – Women in Sport’ si completa con la presentazione dei loghi delle altre competizioni che andranno a caratterizzare la stagione 2025-26. Dopo la Serie A Women’s Cup, al via venerdì 22 agosto con Ternana Women-Roma, Genoa-Inter e con il big match tra Parma e Juventus allo stadio ‘Ennio Tardini’, la settimana successiva sarà il turno della Coppa Italia Women, il cui logo sarà contraddistinto dal colore rosso.

Al centro del concept, come per ogni competizione, la lettera “W” fiammeggiante che incarna passione ed energia che accendono il terreno di gioco, su cui si sfideranno Roma e Juventus nel weekend tra il 10 e l’11 gennaio nella Supercoppa Women, sul cui logo dominano il viola – dominante nel nuovo brand – e il verde acqua.

C’è infine l’arancione nel logo della Primavera 1 Women, campionato che dal 21 settembre vedrà scendere in campo la NextGen del calcio italiano e serbatoio di Nazionali capaci di raggiungere due semifinali nei rispettivi Europei (Under 19 e Under 17) e altrettante qualificazioni ai Mondiali giovanili. (fonte: FIGC)