HQ BET diventa Official Betting Partner in Asia della S.S. Lazio

Al via le regional partnership biancocelesti. Nell’ambito dello sviluppo commerciale internazionale, la S.S. Lazio annuncia di aver di aver sottoscritto un accordo di partnership, fino al 2022, con HQ BET, società di scommesse e intrattenimento leader del mercato pacifico – asiatico, che diventa così Regional Betting Partner del club biancoceleste in Cina. “Si tratta di un accordo importante – commenta il responsabile marketing biancoceleste, Marco Canigiani – che permette alla Lazio di proseguire nel percorso di crescita in un mercato, come quello asiatico, che per noi è fondamentale.