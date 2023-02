HP nuovo sponsor tecnico dei team di Anc Outplayed

Il team aNc Outplayed annuncia di aver chiuso un accordo in Italia con HP, azienda leader a livello internazionale nella produzione di computer laptop, desktop e stampanti, che diventerà il nuovo sponsor tecnico del team più titolato dell’intero panorama esports nazionale.

I brand di HP coinvolti sono i marchi Gaming Omen e Victus che, nello specifico, compariranno sulle maglie dei team di League of Legends, Apex Legends, Valorant, Rainbow Six Siege, NBA2K, Racing, e dei content creator del team.

La collaborazione tecnologica prevede, inoltre, la presenza dell’hardware di HP all’interno del nuovissimo gaming office di Milano del team ANc Outplayed: PC, schermi, mouse, tastiere e cuffie utilizzate dai Progamer nel corso degli allenamenti e dei tornei saranno tutte del marchio OMEN.

ANc Outplayed realizzerà nel corso del 2023 attività legate al mondo del gaming, sia online che offline, per mostrare la qualità e l’affidabilità dei prodotti, come product review, highlights delle principali competizioni e interviste con i Proplayer.

“Siamo orgogliosi di aver stretto un accordo con uno dei principali brand a livello mondiale come HP” – ha dichiarato Simone Benedetti, General Manager di Outplayed “il fatto che un marchio così noto decida di legare il proprio nome al nostro team è inoltre un segnale che il percorso intrapreso da anni è quello giusto, ed anche uno stimolo ulteriore per proseguire nel nostro continuo percorso di crescita”.

“Siamo lieti che questa recente collaborazione metta a disposizione di una realtà così affermata e riconosciuta come aNc Outplayed la nostra tecnologia per il mondo gaming – ha commentato Andrea Moi, Category Manager Lead Personal Systems di HP Italy. OMEN e Victus, con le loro specifiche peculiarità tecniche, rappresentano l’identità di HP per il settore gaming di alta qualità, offrendo performance elevate, solidità e semplicità d’uso per assicurare un’esperienza utente personalizzata.”