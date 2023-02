Sponsor di maglia a rotazione. L’idea porta la firma del Leganes (Segunda Division)

Novità marketing in “casa” Leganés, club di Segunda Divisiòn spagnola (attualmente all’8° posto provvisorio) con sede nella comunità autonoma di Madrid. In questa stagione i Pepineros (letteralmente “raccoglitori di cetrioli”) hanno scelto di non sposare un unico main sponsor per l’intero campionato, puntando, invece, alla rotazione dei marchi commerciali sulla divisa di gara. Attualmente, ad esempio, è presente il brand di “Malawi, The Warm Heart of Africa“.

Una sponsorship firmata dal gruppo statunitense Blue Crow Sports (proprietario del team iberico di Serie B) con il Ministero del Turismo del Malawi (Paese del Sudest dell’Africa, confinante con Zambia, Mozambico e Zimbabwe) con l’obiettivo dichiarato di sviluppare nuove opportunità reciproche di business.

L’operazione, messa in campo dalla dirigenza biancoblù (il club, nell’ultimo turno, è uscito sconfitto per 2-1 in casa del Racing Santander), porterà, tra l’altro, al potenziamento dell’area commerciale per l’individuazione (a rotazione) di non meno di 10 partner nel corso dell’intera stagione regolare. Attualmente gli sponsor ufficiali (inclusi quelli visibili sulla divisa) sono 15. Tra questi anche Joma (sponsor tecnico e fornitore del materiale gara), birra Mahou, Halcon Viajes, Motoreto, Sorare, BCD sports, Mercanza Data Analytics e CaixaBank.