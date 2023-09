Ascolti super per la domenica di sport di Sky

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 e quello di Catalunya della MotoGP guidano gli ascolti della super domenica di Sport su Sky.

Ieri la gara di Monza, live dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K è stata vista da 1 milione 241 mila spettatori medi, con l’11,2% di share e 2,1 milioni di spettatori unici, mentre su TV8, alla stessa ora, la gara ha raccolto 2 milioni 890 mila spettatori medi con il 26% di share e 4 milioni e 790 mila spettatori unici. Nel complesso,su Sky Sport e TV8, il Gran Premio d’Italia è stato visto da 4 milioni 131 mila spettatori medi con il 37,2% di share e 6 milioni 766 mila spettatori unici. Da segnalare anche gli ascolti del pre gara su Sky Sport e TV8, con 1 milione 397 mila spettatori medi e l’11,9% di share, mentre il post gara media 1 milione 193 mila spettatori e il 12,5% di share.

Il GP di Monza 2023 ha raggiunto numeri da record non solo sulle tribune del circuito, ma anche sulle properties social di Sky Sport, con performance mai raggiunte prima. A livello di interazioni Social TV, la gara trasmessa su Sky Sport e TV8 è stata l’evento più importante del weekend, con 2,5 milioni di interazioni domenica e il record di 7,6 milioni nel fine settimana. Sui social di Sky Sport F1, nell’intera settimana, ci sono state 15 milioni di video views e 4,2 milioni di interazioni. Risultati di rilievo anche sul sitoSkysport.it, con 3,3 milioni di page views nella settimana (1,3M nella sola giornata di domenica), 1 milione di visite e 1 milione di video views.

Sempre ieri, la gara della MotoGP in Spagna, in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ha ottenuto un ascolto medio di 593 mila spettatori, in crescita rispetto alla stessa gara di un anno fa, con 1 milione 221 mila spettatori unici e il 5,1% di share. In 105 mila per la gara della Moto3, mentre gli spettatori medi della Moto2 sono stati 167 mila. La gara della top class, in differita dalle 21.30 su TV8, ha raccolto 623 mila spettatori medi, con il 4% di share e 1 milione 373 mila spettatori unici.

