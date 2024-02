Hewlett-Packard nuovo sponsor di manica del Real Madrid (LaLiga)

(di Valerio Vulpis) – Per la prima volta nella sua storia il Real Madrid scenderà in campo con un marchio commerciale sulla manica sinistra (sleeve sponsor) della divisa di gara (nella foto in primo piano). E’ il colosso informatico statunitense HP (Hewlett-Packard), che pagherà, secondo quanto riporta il quotidiano iberico “AS”, una cifra “monstre” per questa tipologia di accordi: 70 milioni di euro a stagione per i prossimi 3 anni (fino al 2027). Il valore economico dell’operazione è palesemente fuori mercato anche rispetto ad altri top club europei. Un aspetto, quest’ultimo, che sta facendo discutere gli addetti ai lavori del mercato delle sponsorizzazioni sportive.

Ancora più largo il divario se si fa riferimento a società tricolori. Proprio nella giornata di oggi in Italia vi è stato l’annuncio della piattaforma crypto exchange estone Zondacrypto a supporto della Juventus (il nuovo official sponsor si è legato ai bianconeri fino al termine della stagione). Precedentemente a questa sponsorizzazione la società torinese incassava da Bitget (exchange di criptovalute leader nel mondo per il trading di crypto-derivati) appena 7 milioni di euro annui.

Con questo accordo, l’azienda californiana (con sede a Palo Alto) diventerà il primo marchio, nei 121 anni di storia delle “Merengues” ad apporre il proprio logo su una manica delle divise delle prime squadre maschili e femminili, nonché delle squadre di riserva. L’azienda a stelle e strisce si unisce ad altri due importanti marchi globali: Fly Emirates (main sponsor) e Adidas (fornitore e sponsor tecnico).