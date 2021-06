EURO2020: la scheda commerciale degli sponsor della Federcalcio slovacca (SFZ)

(di Guido Paolo De Felice) – Dopo aver conquistato la qualificazione ad Euro2020 passando attraverso la lotteria dei play-off, la Slovacchia finora non ha sfigurato affatto in questa sua seconda partecipazione assoluta alla fase finale di un campionato europeo.

La crescita costante del calcio slovacco è testimoniata dall’interessante pacchetto di sponsorizzazioni che è stato costruito dalla stessa Federcalcio (Slovenský futbalový zväz, SFZ).

Lo sponsor tecnico è di tutto rispetto, rappresentato dall’americana Nike (un accordo dal valore di circa 1,2 milioni di dollari all’anno).

Sono tre, poi, i principali partner che accompagnano la Federazione presieduta da Ján Kováčik nel torneo iridato: l’agenzia di scommesse online Fortuna, nata nel 1990 a Praga diventando una delle prime società per azioni post-rivoluzionarie dell’allora ex Cecoslovacchia; oggi la stessa società, in seguito a progressive espansioni, è diventata una holding presente in ben cinque Paesi, che ne fanno la più grande azienda nel settore scommesse in tutta l’Europa centrale, con oltre 7.000 dipendenti.

Altro partner molto rappresentativo è il canale televisivo privato slovacco TV JOJ, di proprietà di J&T Enterprises, lanciato nel marzo 2002 come successore di TV Global.

Chiude il gruppo di partnership la 11teamsports, società tedesca fondata nel 2007, che con oltre 1,5 milioni di clienti attivi è uno dei tre più grandi negozi online di attrezzature e materiale tecnico da calcio in tutta Europa.

Dopo la brillante vittoria all’esordio contro la quotata Polonia di Lewandowski, soltanto un calcio di rigore ha permesso alla Svezia di battere la squadra allenata da Pavel Hapal, che ora dovrà conquistare il passaggio del turno nell’ultimo match del girone contro una Spagna in cerca disperata di punti qualificazione.

Qualora dovesse riuscire nuovamente a qualificarsi, la Slovacchia raggiungerebbe per la seconda volta su due partecipazioni, la fase ad eliminazione diretta.

Infatti, nella scorsa edizione, all’esordio in un Europeo, la Slovacchia riuscì a superare i gironi, arrendendosi poi agli ottavi contro la più quotata Germania.