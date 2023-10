Gruppo DAC nuovo main sponsor di maglia del Brescia calcio (Serie B)

Il Brescia calcio (club di Serie B) ha annunciato il Gruppo DAC S.p.A. nel ruolo di main sponsor di maglia per la stagione sportiva 2023/24. L’azienda di Flero (in provincia di Brescia) è leader nel settore della distribuzione alimentare e già da diversi anni collabora con il Brescia.

“Grazie al legame di collaborazione instauratosi negli ultimi anni fra Brescia Calcio e la famiglia Scuola, caratterizzato da una profonda stima e fiducia reciproca, è stato siglato – si legge nel comunicato del club lombardo – un accordo che porterà Gruppo DAC S.p.A. ad essere il marchio esposto sul fronte della maglia da gioco…Ufficializziamo la partnership con un’azienda simbolo del territorio bresciano, la quale con costanza e forte competenza nel settore in cui opera, si è affermata come azienda leader nella distribuzione alimentare professionale italiana, grazie alla propria serietà e qualità imprenditoriale. In merito agli aspetti legati alla diffusione dei principi di una corretta nutrizione, la partnership permetterà quindi agli atleti del Brescia Calcio di poter continuare ad usufruire di una corretta alimentazione fornitagli adesso da Gruppo DAC S.p.A….“.