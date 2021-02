Gritti Energia nuovo official partner dell’A.C. Chievo Verona (Serie B)

Gritti Energia nuovo "Official Partner" dell'A.C. Chievo Verona

L’AC ChievoVerona annuncia l’inizio della collaborazione con Gritti Energia, azienda veronese fornitrice di energia elettrica e gas a privati e aziende, che diventa “Official Partner” del club fino al prossimo 30 giugno.

La partnership vede Gritti Energia affiancarsi al ChievoVerona nell’ambito di un accordo che intende valorizzare entrambi i brand in un ambito produttivo e sociale. Gritti Energia da 60 anni si impegna a fornire un servizio conveniente, trasparente e di qualità ai propri clienti oltre ad incentivare l’adozione di comportamenti sostenibili come la scelta di energia elettrica certificata verde. All’interno dei suoi 16 punti vendita tra Verona – inclusa piazza Chievo – e provincia ad Albaredo d’Adige, Bovolone, Isola della Scala, Legnago e San Martino Buon Albergo, l’azienda offre consulenza e assistenza in modo diretto e affidabile mettendoci sempre la faccia.

«Serietà, solidità e presenza territoriale sono i valori che condividiamo con Chievo Verona» ha spiegato Emilio Montani direttore generale della società «per questo Gritti Energia sostiene ChievoVerona nello sviluppo della cultura sportiva nel territorio veronese».

Enrico Corvaglia – Responsabile Commerciale AC ChievoVerona – «È con particolare soddisfazione che oggi presentiamo una nuova partnership con un’azienda d’eccellenza. La sinergia che si creata con Gritti Energia ha un grande valore sia sul piano commerciale che simbolico, perché è un’azienda del territorio che negli anni è cresciuta perseguendo una filosofia di crescita affine alla nostra e guarda al presente e al futuro creando valore in maniera virtuosa. Nel concetto di fare squadra insieme in ambito sportivo, produttivo e sociale, a breve partirà una campagna di incentivazione indirizzata proprio ai nostri tifosi e a chi pratica attività sportive al Bottagisio Sport Center».