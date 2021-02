Il Piacenza calcio prolunga per 4 stagioni con Macron

La partnership tra Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear, e Piacenza Calcio, club emiliano che milita attualmente in Serie C (gruppo “A”), si consolida ulteriormente grazie al rinnovo della partnership per altre 4 stagioni. Il Macron Hero spiccherà sulle maglie dei “lupi piacentini” fino al 2025.

Si tratta di una sponsorizzazione “di lungo corso” quella tra il brand emiliano e il club biancorosso, una delle più longeve all’interno della famiglia Macron. Iniziata fin dal 2005 raggiunge, grazie a questo rinnovo, l’importante durata di 20 anni. Un percorso che ha contribuito a far crescere la fiducia e la stima reciproca tra due realtà dello sport italiano. Un rapporto basato su una stretta collaborazione grazie al forte contributo agli aspetti operativi e logistici da parte del Macron Store di Piacenza e che ha portato alla produzione di kit gara e collezioni che hanno ‘raccontato’ la storia di una squadra che nel 2019 ha festeggiato i suoi 100 anni di vita. Nelle maglie e abbigliamento tecnico disegnati e realizzati per il Piacenza Calcio, oltre ai tessuti all’avanguardia e altamente performanti anche un design esclusivo e la cura dei dettagli, caratteristiche distintive dei prodotti Macron.

Macron è il brand di chi lavora duro e non si arrende, di chi fa parte di una squadra che lavora insieme per raggiungere un obiettivo. Il Piacenza Calcio lo sta dimostrando anche nel corso di questa stagione, grazie anche ai positivi risultati ottenuti nelle ultime giornate di campionato con 7 punti conquistati in tre gare, ultima delle quali chiusa vittoriosamente al ‘Garilli’ con il 2-0 ai danni della Pistoiese.

“20 anni insieme sono davvero un traguardo importante e non possiamo che essere felici e orgogliosi della partnership con il Piacenza Calcio. – ha dichiarato Gabriele Tacconi, Senior Sports Marketing Manager di Macron – Un percorso nel quale siamo cresciuti insieme, collaborando in ogni stagione per sviluppare sia l’abbigliamento tecnico migliore per la squadra che le collezioni dedicate agli appassionati tifosi del club biancorosso. Rinnovare un accordo significa condividere idee, progetti e andare nella stessa direzione. Per noi, oltre alla qualità dei prodotti, conta accompagnare nel cammino sportivo chi lotta ogni giorno per un obiettivo, per un risultato e chi vuole essere un Hero dentro e fuori dal campo”.