(di Federico Navarro) – Il colosso mondiale dell’e-commerce ha annunciato l’accordo con la FPF (la Federcalcio portoghese), che permetterà di acquistare il merchandising ufficiale della nazionale direttamente dal sito di Amazon.

Sulla piattaforma sono già disponibili i prodotti ufficiali di AS Monaco, Udinese, Bayern Monaco, FC Inter, Juventus FC, SSC Napoli, Tottenham Hotspur, Cadice e Real Betis. A breve potrebbero aggiungersi quelli di altre nazionali sudamericane al momento in trattativa con Amazon.

Il merchandising della Nazionale lusitana è già disponibile su Amazon con capi di abbigliamento (magliette e felpe) e gadget (palloni, portachiavi e sciarpe).

Palco23, fonti interne alla compagnia hanno rivelato che l’accordo è stato fatto in vista dell’Europeo, che si giocherà quest’estate, per rendere accessibili oggetti di tifo ai tanti tifosi residenti al di fuori del Portogallo nel modo più semplice possibile. Secondo, fonti interne alla compagnia hanno rivelato che l’accordo è stato fatto in vista dell’Europeo, che si giocherà quest’estate, per rendere accessibili oggetti di tifo ai tanti tifosi residenti al di fuori del Portogallo nel modo più semplice possibile.

Amazon sta lavorando ad un progetto per aumentare la propria presenza nel mercato sportivo in Inghilterra, Germania, Italia e Spagna, paesi nei quali la piattaforma riscontra un grande utilizzo.

Il piano di crescita passa attraverso l’offerta di eventi sportivi su Prime Video (dove in Italia saranno trasmesse 16 gare stagionali di Champions League a partire dalla prossima stagione) e l’acquisizione delle piattaforme di e-commerce del maggior numero di club dei 4 campionati principali europei. In Spagna Amazon lavora già con una dozzina di club (in prima e seconda divisione), tra cui Betis, Deportivo, Girona e Valladolid.

La società fondata da Jeff Bezos ha inoltre ottenuto la licenza da parte della RFEF (la Federcalcio spagnola) per produrre una collezione speciale per il Centenario della selezione nazionale iberica.