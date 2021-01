Gli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna a Courmayeur fino al 29 gennaio

(di Claudia Giordani) – Ha preso il via oggi la prima edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna, momento di confronto sulle politiche di rilancio necessarie nel presente e nel futuro nei territori di montagna. Turismo e lavoro, agricoltura e sostenibilità, gli eventi e i progetti ad alto impatto sociale: questi alcuni dei temi delle relazioni in programma, sia in presenza che a distanza sulle principali piattaforme, per approfondire le tante occasioni e opportunità di sviluppo del mondo del lavoro nelle Terre Alte. Tra gli intervenuti nella giornata inaugurale Vincenzo Novari, CEO Fondazione Milano Cortina 2026 | XXV Winter Olympic Games, con informazioni e considerazioni importanti sul ruolo esclusivo dell’evento olimpico e sui tanti progetti già operativi nel lungo viaggio che coinvolgerà tutto il paese Italia tra innovazione e nuove modalità organizzative. “Presenteremo l’intero progetto il 24 marzo su Rai 1 e saranno i voti del pubblico, chiamato a scegliere tra due proposte, a decretare il logo della manifestazione.” Per i giovani si lavorerà seminando cultura dello sport; il futuro definirà la legacy e il lascito perpetuo destinato ai territori, che saranno protagonisti dell’organizzazione con le rispettive competenze e le esperienze locali. ”Sarà uno tsunami per l’occupazione con tanti posti di lavoro da attivare, oltre la crescita dello staff e i 30.000 volontari previsti.” Esclusiva e di grande impatto la fase di promozione turistica e quella di formazione sia nelle scuole per le nuove generazioni, sia per i tanti esperti specializzati che formeranno una nuova classe di professionisti con “technicality” di altissimo livello. ”Ospitare grandi eventi crea valore.” E la montagna italiana potrà confermarsi sede ideale per qualsiasi tipo di evento internazionale.

Tra gli altri ospiti della rassegna: Anna Ferrino, AD Ferrino & c. S.p.A, il Ten.Col. Fabiano Gereon, ministero della DIFESA – Capo Sez. Sostegno alla Ricollocazione Professionale, Riccardo Turri, CEO Starpool e Kristian Ghedina, Brand Ambassador Cortina 2021, Enrico de Girolamo, Amministratore Delegato – Chief Executive Officer presso CVA SpA – Compagnia Valdostana delle Acque, Nicola Rosset, Presidente Camera di Commercio Valle d’Aosta, Alberto Apostoli, CEO Studio di Architettura Alberto Apostoli, Alcide Leali, CEO Lefay Resorts & Residences, Davide Manzoni, GM Comfort Zone Skin Care Division Davines., Roberto Zecchino / Vice President Human Resources and Organization Bosch South Europe, Marco Confortola / Alpinista, Luca Brusamolino / Ceo & Smartworking Expert, Giorgio Ramenghi / Innovation Manager Windtre

Questo il programma dei prossimi giorni:

28 Gennaio

10:00 – 12:00 Turismo e lavoro: la ricerca del benessere come Drive per lo sviluppo del territorio montano.

15:00 – 17:00 La nuova agricoltura di montagna e la Sostenibilità di breve e lungo periodo.

29 Gennaio

10:00 – 12:00 I valori della montagna a supporto dei progetti ad impatto sociale..

15:00 – 16:30 Smart working: la montagna come luogo di lavoro

17:00 – 18:30 Rilancio del territorio montano: Istituzioni a confronto.

Per seguire e ascoltare le sessioni odierne (Le nuove competenze richieste dal settore. Le ricadute occupazionali dei grandi eventi della montagna):

https://www.facebook.com/statigeneralimondolavoro

https://www.linkedin.com/company/stati-generali-mondo-del-lavoro/

https://www.eventbrite.it/o/stati-generali-mondo-lavoro-31055707803