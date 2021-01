Macron presenta la nuova maglia della Wisła Kraków

Macron e Wisła Kraków, uno dei club più titolati del calcio polacco, che l’estate scorsa hanno annunciato l’accordo di partnership tecnica, hanno presentato ufficialmente le divise che la “Biala Gwiazda” (Stella Bianca) indosserà in questa stagione 2020-2021, sostituendo così le divise temporanee utilizzate finora.

Le nuove maglie sono state disegnate ad hoc per il club dall’ufficio stile di Macron. La personalizzazione dei kit gara è una delle caratteristiche vincenti del brand italiano e le maglie del Wisła Kraków sono caratterizzate dalla stella bianca, simbolo che identifica il club di Cracovia fondato nel 1906. Stella presente nelle grafiche diversificate per i tre tipi di maglie e sul petto al posto del tradizionale logo del club.

La maglia “Home” è rossa con collo a V con bordi bianchi in maglieria. Il backneck è personalizzato con i colori del club e lo stemma del Wisła Kraków al centro. Frontalmente, nella parte destra, è presente una grafica embossata, tono su tono, composta da una serie di stelle ripetute. Nel retrocollo, embossata, appare la scritta BIALA GWIAZDA tra due stelle. Sul petto, a destra, il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, una grande stella bianca sormontata da una più piccola dorata. Nel retro della maglia, in basso a destra, sempre in grafica embossata, un particolare dello stemma del club polacco. Personalizzato anche il tape siliconato sul fondo maglia dove appare, ripetuta, la scritta NIGDY NIE ZGINIE. Pantaloncini e calzettoni rossi completano il kit gara casalingo.

La versione “Away” è in blu elettrico, sempre con collo a V bordato di bianco. In questo caso la grafica con la stella bianca embossata è presente con un effetto circoncentrico sulla parte anteriore della maglia. Sul petto il Macron Hero a destra, la stella bianca a sinistra. Anche in questo caso è presente la scritta nel retrocollo e sul tape siliconato sul fondo maglia, così come il particolare dello stemma in basso a destra nel retro. In blu elettrico anche i calzoncini e i calzettoni.

La maglia “Third” è bianca e riprende lo stile grafico della ‘Home’ con il disegno delle stelle ripetute sul lato destro anteriore. In questa versione sul petto, oltre al Macron Hero, appare a sinistra la patch con il logo del Wisła Kraków. Bianchi i pantaloncini e i calzettoni.

“Siamo felici di presentare le nuove maglie del Wisła Kraków. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Sono il frutto di un lavoro congiunto e della stretta collaborazione con il club e vogliono esaltare la storia e l’identità di una squadra vincente. Il nostro abbigliamento tecnico è realizzato con le tecnologie più avanzate ed è molto performante per permettere agli atleti di diventare veri eroi fuori e dentro il campo. Siamo certi che i nuovi kit gara saranno apprezzati dai tanti tifosi della squadra polacca”.