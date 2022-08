Gli sponsor di maglia dell’US Lecce (neo promossa) nel campionato (serie A) 2022/23

L’US Lecce, neo promosso in Serie A in questa nuova stagione, ha presentato, di recente, i marchi che saranno visibili in campionato. Links si conferma anche nel 2022/23 main sponsor. Rientra dopo alcune stagioni il brand BetItaly con il marchio BetItaly Pay; sullo sleeve la realtà bancaria BPP (molto forte sul territorio pugliese) e infine Denghi (forte di un accordo pluriennale siglato in B un anno fa) come back jersey partner. Ricordiamo che il Lecce è uno dei pochi club di calcio italiani ad aver scelto di auto-prodursi le divise di gara (utilizzato la private label “M908”).

Le dichiarazioni dei protagonisti della conferenza stampa di presentazione delle maglie dell’US Lecce – campionato 2022/23.

Saverio Sticchi Damiani – presidente US Lecce “In un calcio in cui c’è sempre più divisione tra proprietà e società, noi invece dimostriamo di essere un’unica compagine tra proprietà, dirigenza e partner. Forse è una visione un po’ romantica, ma noi siamo un’unica cosa con il territorio. La realtà è anche che non siamo appetibili perché così è per una squadra del profondo Sud, cosa che spesso in tantissimi dimenticano. Eppure i nostri bilanci sono tra i più a posto in assoluto. In un calcio spesso drogato nei numeri questa è un’eccezione di cui siamo orgogliosi, perché il nostro è un piccolo miracolo per l’unicità che rappresentiamo”.

LINKS (main sponsor) – dr. Negro: “Per noi è sempre stato un onore collaborare con il Lecce. Tre anni fa abbiamo deciso di supportare questo club proprio nelle difficoltà della pandemia. Abbiamo voluto supportare il Lecce perché ci rivediamo nella sua storia, visto che come noi chi vuole eccellere al sud è costretto a sforzarsi il doppio. Credevamo e crediamo nel nostro progetto. Ci teniamo ad essere al fianco di un’eccellenza del nostro territorio”. Dr. Perrone: “Links si muove nel comparto dell’innovazione e deve sempre dimostrare il proprio valore, come il Lecce. Ho fatto il sindaco di Lecce per 10 anni e questo è un territorio particolare, perché quando dicevo in giro per l’Italia di essere il primo cittadino leccese mi veniva riconosciuta un’attenzione particolare. Si sentiva una dignità diversa è la stessa cosa è far parte del progetto Lecce. Lo si vede anche nel numero degli abbonati, subito lì dietro alle big. C’è una grande identificazione della gente con il territorio e questa può essere una formula vincente”.

DEGHI (back sponsor) “Siamo tifosi e salentini, per questo ci teniamo a dare il nostro supporto a questa grande realtà. Arrivare in Serie A è qualcosa di straordinario, salvarsi qualcosa di più. Essere lì per una realtà del sud è già un miracolo, ma quando si raggiunge un risultato da ultimo e ancora più bello. Ci vuole il supporto di tutti e dobbiamo crederci”.

BETITALY PAY (second sponsor). Dr. Chilla: “Siamo un marchio nuovo, avulso dal mondo delle scommesse visto che ci occupiamo di moneta elettronica. Abbiamo scelto il Lecce come volano per lanciare la nostra nuova realtà. Siamo tifosi del Lecce ed anche questo ha contribuito alla nostra scelta, è una questione di salentinità. Voglio augurarmi il massimo e mantenere la categoria”.

BPP (sleeve sponsor) – Dr. Arigliano: “Il nostro rapporto nasce per passione ed amicizia. Con passione ed intelligenza superiamo i problemi di questo territorio, ci sono tantissime iniziative locali che non hanno nulla da invidiare a controparti nazionali ed internazionali e qui ce ne sono alcune. Abbiamo condiviso l’esperienza della campagna abbonamenti con il team giallorosso, sappiamo che c’è stato il record di abbonati e di finanziamenti. Il nostro obiettivo era accompagnare il Lecce in questo futuro che lo attende. Il nostro sostegno non è mai mancato e vogliamo accompagnare le iniziative migliori del nostro territorio”.