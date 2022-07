Givova e Reggina 1914 di nuovo insieme per 3 stagioni. Il marchio campano sponsor tecnico del club

(di Antonio Spina) – Givova (brand di abbigliamento ed accessori sportivi con sede a Scafati, in provincia di Salerno) è ufficialmente il nuovo Technical Sponsor della Reggina 1914 per le prossime 3 stagioni, club di Serie BKT del neo patron Felice Saladini (proprietario anche dell’FC Lamezia Terme, militante nel girone “I” di serie D). L’azienda campana, che prende il posto della bolognese Macron presente sulle jersey amaranto nelle ultime 2 stagioni, ha già realizzato i kit home, away, third e goalkeepers nelle stagioni sportive 2011-12 e 2012-13.

Givova vanta numerose sponsorship con squadre di calcio in Italia (tra cui Foggia Calcio, Pordenone Calcio, Cordoba CF, Carpi FC 1909, Mantova Calcio, Juve Stabia) ed all’estero in sport diversi (Scafati basket, San Pablo Burgos). Passione, creatività e impegno rappresentano i punti di forza e le regole che da sempre gestiscono le dinamiche del mondo Givova, i cui prodotti per lo sport sono distribuiti in oltre 50 Paesi.

“La partnership con Givova – afferma il direttore generale della Corporate Area Reggina 1914, Ivan Rizzuto – offre a club la possibilità di intraprendere un percorso all’insegna delle opportunità e della crescita, nonché di abbinare la qualità allo sviluppo del brand. Un connubio che si rinnova, resistendo al tempo, visto che il marchio Givova aveva accompagnato la Reggina anche in altre stagioni. Quando ambizioni e progettualità vanno a braccetto, la strada non può che essere in discesa.”