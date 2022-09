Palazzi (Ceo ChainOn): “La blockchain è lo strumento per garantire la trasparenza alle sponsorizzazioni nelle Federazioni Sportive”

Quando le Federazioni Sportive e, più generalmente gli enti pubblici, operano nella ricerca di sponsorizzazioni il tema dell’immodificabilità, della trasparenza e delle pari opportunità sono, come abbiamo visto anche nelle cronache di queste settimane, centrali. In questa prospettiva l’utilizzo di un marketplace basato su tecnologia Blockchain rappresenta la “Soluzione”. Ne parliamo con Giovanni Palazzi (nella foto in primo piano), Ceo and Founder di ChainOn, il primo digital marketplace per la compravendita di sponsorship in cui gli accordi vengono raggiunti attraverso l’utilizzo di algoritmi proprietari, intelligenza artificiale e Blockchain.

COSA È LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN?

“La Blockchain è un registro condiviso su internet e immutabile, in grado di gestire in modo intelligente i dati che contiene, attraverso una struttura decentralizzata.

Ogni bene, digitale o reale, che abbia o rappresenti un valore, può essere presente su Blockchain. E tutti i dati sono registrati in forma non modificabile, sempre online, pressoché impenetrabile dal punto di vista della sicurezza informatica. Questo genera le condizioni per la completa trasparenza e consultabilità da chiunque, in ogni momento, in qualsiasi luogo. Il migliore strumento per garantire assoluta trasparenza verso servizi e beni che rappresentano un valore per una grande community, come i consumatori di un prodotto alimentare DOP oppure i tesserati e appassionati di una federazione sportiva.”

QUALI SONO I VANTAGGI DELL’APPLICAZIONE DELLA BLOCKCHAIN AI PROCESSI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE?

“La Blockchain è la soluzione ideale per proiettare gli organismi sportivi Federali nel futuro.

La complessa natura giuridica delle Federazioni, tra attività di diritto privato e funzioni pubblicistiche, richiede, come abbiamo visto anche nella cronaca delle scorse settimane, una attenzione determinante alla trasparenza. La trasparenza di ogni atto, contratto, negoziazione, effettuato sia da soggetti interni, come i dirigenti, che consulenti esterni o, più generalmente stakeholders come un marketing advisor.

Le funzioni crittografiche e la immutabilità della Blockchain eliminano alla radice il problema dell’opacità che, ad esempio, caratterizza parte del mercato delle sponsorizzazioni. Ogni passaggio di qualunque atto federale è, con facilità, trascritto, immodificabile, tracciato nel suo processo e consultabile dalla comunità definita dalla Federazione. Ad esempio, una Federazione potrebbe usualmente permettere la visibilità ai consiglieri e gli organi di controllo ma allargare in qualsiasi momento ai media se non addirittura all’intero popolo della Rete. È evidente che i vantaggi sarebbero enormi. Certo richiede una volontà di trasparenza e un passo avanti culturale e tecnologico anche se, in realtà, la parte tecnica, sia in termini di realizzazione che di uso, è oggi non più difficoltosa di qualsiasi altro software che utilizziamo ogni giorno.”

E IN PARTICOLARE NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI ATTRAVERSO UN DIGITAL MARKETPLACE COME CHAINON?

“Ai vantaggi della trasparenza e della immodificabilità sia aggiungono quelli della disintermediazione, velocità, risparmio. ChainOn è un marketplace di trading peer-to-peer (P2P) basato sull’utilizzo di algoritmi proprietari, Blockchain e intelligenza artificiale. Su ChainOn investitori e venditori possono incontrarsi sulla Rete, scambiarsi informazioni, trattare e concludere smart contract, contratti intelligenti che possono essere negoziati e sottoscritti con le medesime garanzie degli accordi tradizionali ma con il valore aggiuntivo di essere, appunto, trasparenti, immodificabili e veloci nella gestione del processo di trattativa. Questo permette di raggiungere accordi in pochissimo tempo (ore e non mesi), senza confini tra nazioni, con la potenzialità ulteriore di gestire in automatico alcune pattuizioni, come ad esempio il riconoscimento dei premi. Il tutto con un costo complessivo di intermediazione (commissioni commerciali, costi per la strutturazione dello sponsor marketing plan, creazione del format, elaborazione del contratto) ridotto di oltre 90% rispetto al mercato offline tradizionale. Una vera e propria rivoluzione che sta incontrando grande risposta dal mercato sia privato che pubblico. Va sottolineato che per una Federazione, ChainOn può essere allargato anche alle partnership offline che sarebbero anche queste notarizzate e quindi trasparenti e immodificabili sia nei contenuti che nel processo decisionale e negoziale.“

CI SONO ALTRI PROCESSI TIPICI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE CHE AVREBBERO VANTAGGI NELL’APPLICAZIONE DELLA BLOCKCHAIN?

“La Blockchain sarà la nuova frontiera dei tesseramenti e delle pratiche di ammissione ai campionatispesso in abbinamento all’intelligenza artificiale. Per i tesseramenti, ad esempio, la tecnologia permette di risolvere alla base temi come la data e l’ora di inoltro della pratica di un nuovo giocatore oppure fare assoluta chiarezza sulla catena di trasferimenti di un giocatore con le relative cifre di passaggio che, lo sottolineo, rappresentano e rappresenteranno sempre più, la linfa di sport come calcio, basket e volley in termini di talento e di riscontro verso le piccole società che si occupano di vivai. I vantaggi non si fermano qui: sarebbe sburocratizzato e meno costoso il processo per il deposito e validazione, l’uso dei databasediverrebbe più semplice, sarebbero diminuiti sensibilmente i tempi per le verifiche di conformità. Il tutto rendendo pressoché nullo il margine di errore.”