Giorgetti “pentito” delle Olimpiadi. Pista da budget “monstre”: 81,6 milioni di euro

Nonostante le dichiarazioni di rito sulla fattibilità della pista da bob, skeleton e slittino di Cortina (oggi è arrivato il via libero da Governo e MinSport), la querelle è ancora tutta da risolvere. L’opera dovrà essere omologata entro il 2025, proprio a ridosso dell’evento a cinque cerchi, e si parla di un budget di oltre 81,6 milioni di euro, senza considerare l’extra budget (ancora in fase di calcolo) per gli allestimenti (a carico del Comitato organizzatore locale). Se non verrà poi terminata e omologata, nei termini previsti, ci si trasferirà forzatamente a St. Moritz, in Svizzera. Con il rischio concreto che resti fuori dal parco-impianto dei prossimi Giochi invernali. Una beffa nella beffa.

Fanno poi riflettere le dichiarazioni del ministro Giancarlo Giorgetti (MEF) – nella foto in primo piano (a sx) accanto a Malagò (CONI) – dx, di questa mattina, sul tema in esame: “Comincio a essere pentito di Milano-Cortina”. Nel corso di un’assemblea alla Camera di Commercio di Sondrio, il ministro della Lega con Salvini ha sottolineato: “Le Olimpiadi non arrivano ogni due anni, arrivano nel 2026 e poi non arriveranno più, ne sento la responsabilità e sono passati dal 2018 al 2024 diversi anni”. E ha proposto di “mettere un bel tabellone elettronico all’ingresso in Valtellina che indica quanti giorni mancano per renderci conto del senso di urgenza necessario“.