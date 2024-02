Zondacrypto sulle maglie della Juventus. Sarà lo sleeve sponsor per la stagione 2024

Zondacrypto, una delle piattaforme di scambio di criptovalute più grandi e più severamente regolamentate d’Europa, è diventato Sponsor Ufficiale di Juventus Football Club. Questa operazione strategica punta a consolidare la posizione di zondacrypto in Italia, mercato in cui è presente dal 2022, anno in cui ha ottenuto la licenza dall’Organismo Agenti e Mediatori.

Come annunciato da zondacrypto, non è solo lo Sponsor Ufficiale, ma anche l’Official Crypto Exchange dei “bianconeri”.

“Le criptovalute stanno diventando parte integrante del panorama digitale e l’Italia è uno dei primi Paesi per valore di scambi per utente di questo strumento. Ciò di cui hanno bisogno i clienti delle criptovalute è un ambiente di trading sicuro e completamente regolamentato in cui possano facilmente navigare nella loro lingua madre, che includa anche materiali didattici e assistenza ai clienti. Tali funzionalità sono ora disponibili su zondacrypto, una delle piattaforme di scambio di criptovalute regolamentate più affidabili d’Europa. Questo è anche il motivo per cui la Juventus ci ha scelto come Official Crypto Exchange del club, il che apre nuove opportunità sia per i sostenitori del club sia per tutti i nostri utenti”, ha dichiarato Przemysław Kral, CEO di zondacrypto.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a zondacrypto come nostro Official Crypto Exchange partner.

La collaborazione mira a sostenere la loro espansione internazionale, sfruttando la forza e l’entusiasmo della nostra vasta base di tifosi. Zondacrypto si distingue come azienda leader nel settore delle criptovalute. Per la Juventus è fondamentale collaborare con un’entità lungimirante, innovativa e professionale. Ci auguriamo una partnership dinamica e di successo nel mondo delle criptovalute”, ha affermato Francesco Calvo, Managing director revenue & Football development di Juventus.

In base all’accordo di sponsorizzazione, il logo di zondacrypto sarà presente sulle maglie indossate dai giocatori della Juventus e sui cartelloni pubblicitari a bordo campo.

La partnership con la Juventus, la cui prima squadra comprende due giocatori polacchi di livello internazionale, Wojciech Szczesny e Arkadiusz Milik, non è la prima sponsorizzazione calcistica a firma zondacrypto (company estone con base a Tallin). Il nuovo sleeve sponsor è anche partner del Rakow Czestochowa, club calcistico polacco di prima fascia.