GIAPPONE: INAUGURATO IL NUOVO TOKYO NATIONAL STADIUM PER I GIOCHI OLIMPICI 2020

(di Daniele Rizzi) – Il nuovo stadio Nazionale di Tokyo 2020 ha aperto ufficialmente i battenti la scorsa domenica, con il primo ministro giapponese che ha partecipato alla cerimonia di apertura per la sede che servirà da fulcro per i Giochi Olimpici e Paralimpici del prossimo anno.

Oltre ad ospitare le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici, il Tokyo National Stadium ospiterà eventi di atletica e calcio. La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici si terrà il 24 luglio 2020, mentre quella dei Giochi Paralimpici il 25 agosto 2020.

Con una capienza da 68mila posti, il nuovo stadio, progettato per integrare la natura circostante e diventare il simbolo dei prossimi Giochi Olimpici, include un ampio spazio verde noto come il “Giardino esterno del Santuario Meiji Jingu”. In quest’ottica, la facciata della struttura, è costituita proprio da cornicioni sovrapposti e multistrato in legno delle 47 prefetture del Giappone.

Lo stadio Nazionale è stato costruito per diventare un’eredità insostituibile negli anni, un luogo in cui le persone possano trascorrere piacevoli momenti di sport a contatto con un ambiente più “green”: 47.000 alberi sono stati infatti piantati nel recinto dello stadium. All’interno della struttura, inoltre, i posti accessibili saranno distribuiti su vari livelli, per garantire la massima visibilità e comfort anche agli utenti su sedia a rotelle.

Lo stadio era stato inizialmente concepito per ospitare le partite della recente Coppa del mondo di Rugby tenutasi proprio in Giappone lo scorso mese di ottobre, ma un cambiamento dovuto al design della struttura, e di conseguenza ai nuovi costi intervenuti, ne hanno ritardato la costruzione.

Il Tokyo National Stadium dovrebbe comunque ospitare la partita di calcio della Coppa dell’Imperatore l’1 gennaio 2020. Prima di questo match, il 21 dicembre, la struttura ospiterà l’evento celebrativo “One Race” di atletica leggera, a cui prenderanno parte, oltre all’ex campione Olimpico Usain Bolt, un gran numero di altri atleti di livello mondiale.