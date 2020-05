Getafe, gratis l’abbonamento della prossima stagione per tutti i 13.500 abbonati

Foto tratta dal web - Mandatory Credit: Photo by Aflo/Shutterstock (8880086b) Getafe fans (Getafe) Getafe v CD Tenerife, Liga 123 play-off football match, Coliseum Alfonzo Perez in Getafe, Spain - 24 Jun 2017

(di Linda Zanoni) – Ángel Torres, presidente del Getafe (Liga Santander), ha annunciato che sarà la società a coprire (o in caso estremo lui a proprie spese) i costi degli abbonamenti per la prossima stagione calcistica per ripagare la fiducia dei sostenitori del club.

La scelta del Getafe di non ricorrere alla cassa integrazione (al cosiddetto ERTE, ovvero Expedientes de regulación temporal de empleo) ha stupito il mondo sportivo spagnolo. Molti club, tra cui il Barcellona e l’Atlético di Madrid, si sono visti costretti a scegliere questa opzione, considerato il difficile momento di crisi internazionale. Si è trattato di una scelta molto rischiosa per la società di Torres, come da lui stesso dichiarato a Radio Marca: “Ho deciso di non affidarmi all’ERTE e, per questo motivo, l’azienda e i giocatori vivono alla giornata”.

In un momento così delicato, il presidente ha voluto ringraziare i tifosi omaggiandoli con l’abbonamento per la stagione 2020/21. “I 13.500 abbonati del Getafe di questa stagione avranno il loro abbonamento gratis per il prossimo campionato de LaLiga. Che sappiano che non dovranno pagare nulla, che copriremo tutto noi. Siamo davanti a una situazione alquanto complicata e non sappiamo cosa succederà. Tuttavia, se come società non dovessimo avere i fondi sufficienti per coprire i costi degli abbonamenti, allora lo farò a mie spese”, queste le parole di Ángel Torres. L’abbonamento coprirà tutte le partite, eccezion fatta per i match di Copa del Rey ed, eventualmente, quelli delle competizioni europee.

Il Getafe si aggiunge, quindi, ad altri club spagnoli (Atlético di Madrid e Real Valladolid) che hanno già dichiarato che gli abbonati avranno delle agevolazioni per la prossima “temporada”.