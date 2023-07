G.M.P. Group rinnova la partnership con Atalanta e presenta il nuovo piano industriale

G.M.P. Group*, leader nella progettazione e produzione in serie di componenti in alluminio di alta qualità per il settore dell’industria automobilistica a livello internazionale, con particolare esperienza nel settore dei cerchi in lega leggera, dopo aver annunciato la recente acquisizione del prestigioso marchio Antera, si avvia a presentare il nuovo ambizioso piano industriale.

G.M.P. Group comunica il rinnovo della partnership GOLD SPONSOR con Atalanta, per altri 3 anni, insieme con passione per un ambizioso percorso di eccellenza nello scenario europeo.

La decisione di proseguire la collaborazione con Atalanta sottolinea il valore della continuità e dell’impegno di G.M.P. Group verso iniziative in ambito territoriale, ma dal respiro internazionale. La partnership tra l’azienda e la squadra di calcio della propria città rappresenta unità di intenti e visione sinergica verso un percorso di internazionalizzazione costante, dimostrando come il mondo imprenditoriale e quello sportivo possano coniugare obiettivi di crescita economica e sociale.

Una visione ampia quella di G.M.P. Group, forte di un programma di investimenti da oltre 10 milioni di euro a sostenere un nuovo piano industriale per i prossimi 5 anni. L’innovativa visione imprenditoriale è aderente ad una leadership sicuramente di ampia portata che non concentra gli investimenti solo in ambito di efficientamento energetico, ma anche innovazione tecnologia e welfare.

Il presidente di G.M.P. Group, Marco Mancin, ha dichiarato: “Siamo estremamente entusiasti di rinnovare questa partnership con Atalanta. Insieme condividiamo valori comuni ed una visione di crescita internazionale senza dimenticarci da dove veniamo, puntando a costruire un futuro migliore sia per l’azienda che per la squadra. Il nostro sostegno ad Atalanta è un segno tangibile del nostro impegno verso la comunità e il territorio in cui operiamo”.

“Il mondo dello sport ha sempre dimostrato di avere il potere di unire le persone, la partnership tra G.M.P. Group e Atalanta ne è una prova tangibile – ha aggiunto Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta -. Insieme proseguiremo il percorso di crescita iniziato tre stagioni fa e che ha già regalato ad entrambi i brand, che hanno le loro radici nel territorio bergamasco, importanti soddisfazioni”.

