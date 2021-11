“FRECCIAROSSA” E’ IL NUOVO TITLE SPONSOR DI COPPA ITALIA E SUPERCOPPA ITALIANA 

(di Fabio Sesti) – A partire dai 16imi di finale, in programma a dicembre, “Coppa Italia Frecciarossa” sarà la nuova denominazione della Coppa Italia: lo ha comunicato la Lega Serie A, in virtù della partnership siglata oggi con Trenitalia.

Il brand Frecciarossa sarà Title Sponsor anche della Supercoppa Italiana, che Inter e Juventus si contenderanno il 12 gennaio allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, e che verrà intitolata “Supercoppa Frecciarossa”. L’accordo è valido per la stagione in corso, 2021/2022. Inoltre, Frecciarossa sarà anche Travel Partner della Serie A TIM e della eSerie A TIM per i prossimi due anni. Prosegue così l’impegno di Trenitalia nella mobilità delle persone anche nel mondo del calcio, con una partnership che offrirà agli appassionati che seguiranno le competizioni un ampio ventaglio di vantaggi e promozioni, oltre al coinvolgimento in diverse iniziative social, digital e gaming.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a bordo, tra i partner ufficiali di Lega Serie A, a Trenitalia, la grande azienda italiana capace di far viaggiare, in sicurezza e in maniera puntuale ed efficace, milioni di italiani” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo – “Questa importante partnership è frutto del riposizionamento della Coppa Italia iniziato proprio nella stagione sportiva in corso dopo l’introduzione di un nuovo e più competitivo format del torneo che, proprio per questa ragione, ha generato un aumento dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti a nuovi broadcasters domestici e internazionali”.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa partnership” – ha sottolineato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia – “perché ci avviciniamo a tante persone appassionate di calcio per raccontare l’impegno di Trenitalia e Frecciarossa per un’autentica mobilità sostenibile e integrata. Inoltre, l’accordo con Lega Serie A assume anche una fondamentale importanza in un momento di ripartenza del Paese dove il treno, mezzo green per eccellenza, è al centro di un nuovo modello di trasporto condiviso e collettivo”.