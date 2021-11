Cesena FC: esperienze e prodotti esclusivi nel box “Dai Burdel”

Da domani è in vendita la nuova Membership bianconera pensata per rendere unica l’esperienza del tifoso e farne una parte integrante del club

Hanno potuto videochattare con Steffè e Gonnelli, e ricevuto gli auguri di buon compleanno dal club. Hanno scelto il colore di una delle maglie indossate in questa stagione dai portieri del Cesena e la divisa con cui i ragazzi di mister Viali sono scesi in campo contro il Perugia. Sono gli oltre trecento supporter bianconeri che un anno fa hanno aderito alle Memberhip “80” e “1940”, i programmi di affiliazione pensati per rendere unica l’esperienza del tifoso e farne parte integrante della vita del club. E ora potranno rinnovare l’attaccamento al Cesena acquistando il nuovo esclusivo box che ancora una volta conterrà al suo interno alcuni prodotti unici, autentici simboli della passione bianconera.

Dopo i due box ispirati alla storia del Cesena (l’uno con la maglia vintage, fedele riproduzione del primo modello in bianco indossato agli albori del club, l’altro con quella recante i nomi dei 975 calciatori scesi in campo almeno una volta nella storia bianconera), adesso è l’hashtag #DaiBurdel a dare il nome al nuovo cofanetto il cui pezzo pregiato è senza dubbio rappresentato dalla terza maglia della stagione 2021/22 dedicata proprio ai tifosi e alla Curva Mare. A completare il box saranno il mini gagliardetto ufficiale e la sciarpa in cotone elasticizzato.

I member bianconeri riceveranno l’attestato personalizzato con il proprio nome e cognome, autografato dal presidente Corrado Augusto Patrignani, oltre alla tessera che dà diritto a sconti sull’acquisto dei prodotti ufficiali presenti nello store on line e sulle maglie ufficiali home e away di questa stagione.

“Dopo aver puntato sulla storia del club – ha dichiarato il responsabile marketing del Cesena FC, Alessandro Ugoccioni –abbiamo voluto dedicare la nuova Membership alla passione dei nostri straordinari tifosi, rappresentata dalla terza maglia e dal famoso hashtag che è ormai diventato un elemento distintivo del nostro club. E l’esperienza di un anno fa ci ha dimostrato una volta di più come la passione per il Cesena sia senza confini, dal momento che ordinativi sono arrivati da Milano e Roma, da Pordenone e Imperia, perfino da Scozia e Stati Uniti”.

Il box “Dai Burdel” sarà in vendita da domani pomeriggio a 110 euro (con una scontistica per i member già attivi) e potrà essere acquistato direttamente dalla sezione dedicata del sito ufficiale membership.calciocesena.com