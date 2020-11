Francia, tasse sospese per i club professionistici: il testo passa al Senato ma è polemica

(di Marco D’Avenia) – Nella notte fra il 9 e il 10 novembre il Senato francese ha approvato un disegno di legge che permette ai club professionistici di sospendere il pagamento fino alla fine del 2020 dei contributi sociali, a causa delle perdite dovute alla chiusura degli impianti sportivi. Ora, come previsto da costituzione, il testo deve essere approvato anche dall’Assemblea nazionale. Solo allora il presidente della repubblica Macron potrà renderlo effettivamente legge, tuttavia il Governo ha già espresso il proprio parere sfavorevole.

La proposta di legge a firma del senatore Michel Savin (repubblicano e segretario della commissione cultura, istruzione e comunicazione) è stata approvata, come riporta “Public Senat”, con una maggioranza di centrodestra. In Francia però già monta la polemica circa il provvedimento. Ad esempio, il relatore della commissione affari sociali Jean-Marie Vanlerenberghe (Unione dei Democratici e degli Indipendenti, UDI) si è già dichiarato scettico: “Sono piuttosto sfavorevole all’emendamento. Avrei preferito che si fosse inserito un massimale del fatturato per escludere i grandi club”, aggiungendo “quelli che vogliamo tutelare sono i piccoli club che costituiscono la maggior parte del nostro territorio”.

Il primo firmatario del disegno di legge, Savin, ha invece difeso il testo: “La situazione attuale non è più sostenibile per molti club”, asserendo che le associazioni sportive traggono le principali entrate economiche proprio dall’attività di ticketing.

Sempre da quanto si apprende da “Public Senat”, però, l’esecutivo avrebbe dato già il proprio parere sfavorevole circa la legge. Olivier Dussopt, membro del partito socialista e ministro dei conti pubblici per il governo Castex, ha infatti dichiarato: “Preferiamo adattarci alla realtà, come abbiamo fatto in primavera”.