Valmora acqua ufficiale del Bologna per la stagione 2022-23

Acqua Valmora sarà l’acqua ufficiale del Bologna Fc (Serie A) anche per la stagione 2022-2023. Per la 3a stagione consecutiva, grazie alla sue proprietà adatte alla dieta degli sportivi, Acqua Valmora disseterà la prima squadra e i ragazzi del settore giovanile, portando tutta la purezza e la leggerezza di un’acqua minerale di sorgente alpina sui campi di allenamento e di gara.

Il brand Valmora sarà protagonista in campo con la personalizzazione di entrambe le panchine dello stadio Dall’Ara, oltre alla visibilità che avrà come “Official partner” sui canali di comunicazione nel corso della stagione. La sponsorizzazione sarà anche l’occasione per portare l’attenzione su un tema fondamentale come la sostenibilità ambientale. Con questo obiettivo comune e dal forte legame tra le due aziende, nasce la bottiglia brandizzata con i colori rossoblù nel pratico formato da 33 cl “Recyclable”, prodotto con il 30% di plastica riciclata e riciclabile al 100%.