Ciclismo, Ministro Abodi: Giro d’Italia patrimonio nazionale

“Questo è un Governo che ha piacere di collaborare al suo interno per produrre effetti positivi all’esterno, con la convinzione e la consapevolezza di essere utile al sistema delle imprese, ai cittadini, alla nazione nel suo complesso. La mia partecipazione a questo evento internazionale dedicato alle eccellenze dei prodotti del mare, con una straordinaria presenza delle nostre imprese, a fianco del Ministro Francesco Lollobrigida, è la rappresentazione concreta della sinergia interministeriale che ha l’obiettivo di rendere il sistema Italia credibile, competitivo e vincente. D’altro canto questa relazione tra sport e alimentazione di qualità sarà sempre più importante. E il Giro d’Italia racchiude in sè questa idea di collaborazione, con una macchina organizzativa e operativa che non solo diffonde i valori sportivi, ma si fa strumento di promozione turistica e delle eccellenze italiane. Sono convinto che il Giro debba essere considerato patrimonio nazionale, un’eccellenza del Made in Italy che, coniugando le caratteristiche di uno sport duro come il ciclismo in uno dei luoghi più belli al mondo, l’Italia, renderà sempre più questa manifestazione tra le più importanti al mondo”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel corso della conferenza stampa della prima tappa del Giro d’Italia 2023 presentata oggi al ‘Seafood Expo Global’ di Barcellona, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dell’amministratore delegato RCS Sport, Paolo Bellino, e del vincitore del Giro d’Italia 2004, Damiano Cunego.