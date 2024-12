Formazione – 15ima edizione Workshop Salernitana Sporting, dedicata allo “sport management”. 

La 15ima edizione del workshop organizzato da Salernitana Sporting, dal titolo La “gestione del team” nello sport e nell’azienda , si terra’ giovedi 12 dicembre ore 11:00 presso l’Istituto Pareto di Salerno.

L’iniziativa, targata Salernitana Sporting , intende indirizzare e motivare le “governance” delle società sportive della provincia città di Salerno , verso la pianificazione di progetti aziendali vincenti di “Sport Management”, approfondendo le “dinamiche sportive applicate all’azienda”.

L’obiettivo fondamentale del workshop, è la creazione di un “progetto sportivo vincente”, che possa diffondere la cultura aziendale sportiva, per fare applicare all’azienda sport i principi di gestione dell’impresa

Per Carlo Sanges (Ceo di Salernitana Sporting), la tematica della 15ima edizione del workshop targato Salernitana Sporting, conferma come lo sport e l’azienda hanno in comune un unico obiettivo, vincere sui campi da gioco e vincere sui mercati, e tali risultati si possono raggiungere solo con una “propositiva gestione del team e della leadership”.

Il programma dei lavori del workshop , risulta essere il seguente: apertura lavori Raffaele Angrisani (Direttore Istituto Pareto) , interventi : Claudia Concilio (Istituto Pareto), Andrea Carpino (Carpino s.r.l.), Christian Presciutti (Coach Rari Nantes Salerno), Daniel Farabello (Coach Power Basket Salerno), Antonio Sanges (Salernitana Sporting). Sporteconomy e SportBusinessManagement i brand che patrocinano l’evento targato “Salernitana Sporting”.