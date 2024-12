L’U.S. Catanzaro (Serie B) lancia una maglia limited edition per il match contro il Brescia

“Le Aquile” scendono in campo con una maglia speciale nella sfida contro il Brescia, una piccola opera d’arte, realizzata dallo sponsor tecnico Eye Sport, che porta la firma di Massimo Sirelli.

«Sono davvero onorato – spiega l’artista – di aver avuto l’opportunità di disegnare la maglia speciale dell’US Catanzaro 1929 per questa straordinaria iniziativa di solidarietà, contribuendo ad un progetto che sostiene l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco”. Quando il Catanzaro mi ha chiesto di interpretare la sua maglia, e io l’ho fatto con il mio linguaggio più autentico e primitivo, quello che ha segnato l’inizio del mio percorso artistico. E’ da 30 anni che uso gli spray e le tag per esprimermi sui muri. Nel breve tempo avuto a disposizione, ho tratto ispirazione dalle scritte degli Ultras sui muri della città, quelle tracce che da sempre raccontano la passione e l’anima di una città e dei suoi tifosi. E’ stato per me un imprinting molto forte, che ho voluto riportare su questa maglia come simbolo di identità e di appartenenza».

La maglia, prodotta in edizione limitata (400 pezzi), sarà disponibile dopo la gara, presso l’US Catanzaro Store, su Corso Mazzini, nel centro storico della città, anche via web per i tifosi che vivono fuori.

Un progetto reso possibile grazie al contributo di Eye Sport: «Seguivo da tempo Sirelli, dal quale ho sempre apprezzato particolarmente la sua capacità di raccontare, con il suo linguaggio artistico, l’identità del territorio», spiega l’amministratore delegato di Eye Sport, Alessandro Ariu. «Questo è uno dei motivi che mi ha spinto a sposare subito e con entusiasmo questo progetto di solidarietà, insieme al forte legame che lega Eye Sport alla città di Catanzaro e alla sua squadra di calcio, una realtà su cui abbiamo investito e dalla quale stiamo ottenendo grandi soddisfazioni, come dimostra l’apertura di quattro negozi monomarca. Questo lavoro di particolare pregio, che abbiamo realizzato in pochissimo tempo, è anche un segno della nostra gratitudine per questa piazza».

Le divise indossate dai giocatori saranno invece messe all’asta sulla piattaforma CharityStars. Il ricavato dell’iniziativa, al netto dei costi di realizzazione, sarà interamente devoluto all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco”. «Quando il direttore generale Morganti mi ha proposto di realizzare una maglia Limited Edition per sostenere l’ospedale – ha aggiunto Sirelli – non ho esitato un attimo, credo che sostenere iniziative benefiche con la mia creatività sia lo scopo più nobile che io possa dare al mio lavoro, l’arte al servizio della comunità. Sono sicuro che grazie alla passione e alla generosità dei tifosi giallorossi potremo dare un contributo alla sanità del territorio…». (fonte: U.S. Catanzaro)