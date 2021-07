FINE DEL RAPPORTO ANTOINE GRIEZMANN-KONAMI

(di Lorenzo Di Nubila) – La star di punta del Barcellona e della nazioanale francese Antoine Griezmann (nella foto in primo piano) è stata abbandonata da uno dei suoi principali sponsor, la società giapponese di videogiochi e intrattenimento Konami (popolare tra i più giovani per lo sviluppo e vendita del gioco PES).

La mossa è arrivata dopo che è emerso un video del 2019 in cui Griezmann e il suo compagno di squadra del Barcellona Ousmane Dembele sembrano fare commenti anti-asiatici durante un viaggio in Giappone.

Il video mostra anche la coppia che apparentemente prende in giro due tecnici giapponesi mentre cercano di riparare un televisore nella stanza d’albergo dei calciatori.

A seguito della pubblicazione del video, Konami ha annunciato la sua decisione di rescindere unilateralmente il suo contratto con Griezmann.

La società ha dichiarato in una nota: “Konami Digital Entertainment ritiene, così come la filosofia dello sport, che la discriminazione di qualsiasi natura sia inaccettabile. Abbiamo annunciato che Antoine Griezmann stava diventando il nostro Yu-Gi-Oh! content ambassador, ma alla luce dei recenti avvenimenti, abbiamo deciso di rescindere il contratto. Per quanto riguarda la nostra franchigia di eFootball PES, chiediamo che l’FC Barcelona, in qualità di club partner, spieghi i dettagli di questa questione”.