Omega conferma la partnerahip a supporto dello Spezia Calcio (Serie B)

Spezia Calcio (attualmente 3a in Serie B) ha ufficializzato che Omega sarà Top Sponsor delle “Aquile“ anche nella stagione 2024/25. Attiva su tutto il territorio nazionale con oltre 1000 installazioni e quasi 30.000 utenze gestite, Omega conta ad oggi su un team composto da più di 150 professionisti, distribuiti in 12 aziende partner e 6 sedi operative.

Le competenze messe al servizio delle imprese spaziano dalla consulenza strategica per la digital transformation, allo sviluppo e installazione di soluzioni software ERP e dipartimentali, con competenze su 3 diverse tecnologie – Microsoft, su cui è sviluppata la soluzione proprietaria Agilis, Dynamics Business Central 365 e As400 – fino alla consulenza in ambito IT & cyber security e ai servizi di web & digital marketing.

L’AD di Omega, Franco Marcati: “Siamo davvero felici di annunciare il rinnovo della collaborazione con Spezia Calcio, dando seguito ad un percorso di collaborazione avviato lo scorso anno e basato su stima e fiducia reciproca. Il nostro impegno al fianco della squadra riflette la volontà di sostenere realtà sportive capaci di affrontare le sfide con serietà e determinazione. Siamo convinti che questa collaborazione sarà foriera di reciproche soddisfazioni, consolidando ulteriormente il valore del nostro impegno comune”.

Le dichiarazioni dell’AD dello Spezia Calcio Andrea Gazzoli: “Siamo molto orgogliosi che Omega abbia dato nuovamente fiducia al nostro progetto, rinnovando la propria posizione dopo l’entrata della scorsa stagione. Per noi è motivo di grande orgoglio avere questo brand, anche per la stagione attuale, all’interno della famiglia Spezia Calcio, per proseguire un percorso avviato insieme e che possa essere il risultato del raggiungimento degli obiettivi di crescita prefissati”. (fonte: La Spezia)