Antonio Conte nel mirino della Serie A: in quota il ritorno all’Inter, Juve seconda scelta dei bookie 

Già nelle ultime settimane erano state diverse le avvisaglie di un’interruzione del rapporto tra Antonio Conte e il Tottenham Hotspur (club di English Premier League), con l’ufficialità arrivata proprio nel week-end, con il campionato fermo per gli impegni delle varie nazionali. Per il tecnico italiano però il futuro da svincolato non dovrebbe durare molto, con l’apertura di diversi scenari per la prossima stagione, tra cui il più probabile resta quello di un ritorno in Serie A.

Agipronews, leggermente più distanti la Roma, alle prese con un possibile addio di Mourinho, a 6,50, stessa quota del Milan, con Pioli non più così saldo sulla panchina rossonera dopo una stagione sottotono da campione d’Italia in carica. Per quanto riguarda invece un’altra esperienza estera, il Real Madrid, fissato a 10, precede PSG, Newcastle e a un altro ritorno – questa volta al Chelsea – tre opzioni viste a 15 volte la posta. Per i betting analyst di Snai avanti a tutti c’è l’Inter, l’ultima formazione allenata – con tanto di tricolore – dal salentino nel Belpaese, a 4,50, seguita dal primo amore di Conte, la Juventus, con cui ha ottenuto tre scudetti consecutivi tra 2012 e 2014, offerta a 5,50. Come riporta, leggermente più distanti la Roma, alle prese con un possibile addio di Mourinho, a 6,50, stessa quota del Milan, con Pioli non più così saldo sulla panchina rossonera dopo una stagione sottotono da campione d’Italia in carica. Per quanto riguarda invece un’altra esperienza estera, il Real Madrid, fissato a 10, precede PSG, Newcastle e a un altro ritorno – questa volta al Chelsea – tre opzioni viste a 15 volte la posta.