FIH: Coppa Italia femminile 2022 – La “Final Four” si gioca a Mogliano sul nuovo campo

Nella cittadina maceratese si assegna la 27a edizione del trofeo FIH. Sabato 5 le semifinali Amsicora-Lorenzoni e Butterfly-Milano; domenica 6 (alle 11:30) la “finalissima”.



Si disputa a Mogliano (Macerata), il 5 e 6 novembre 2022, la “Final Four” per l’assegnazione della 27a edizione della Coppa Italia Femminile. L’evento, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Dipartimento per lo Sport”, arriva al termine di una competizione che ha avuto l’abbrivio il 18 settembre 2022 con la disputa del Round 1.

Quattro, quindi, le squadre rimaste in lizza e in grado di competere per conquistare la Coppa, che nelle ultime due edizioni è stata vinta dalle lombarde dell’HC Argentia: SG Amsicora Cagliari (che ha eliminato proprio le campionesse uscenti), HF Lorenzoni Bra, Butterfly Roma HCC e HP Milano. La formula prevede la disputa di due semifinali a eliminazione diretta in programma sabato 5 (Amsicora-Lorenzoni h. 12 e Butterfly-Milano ore 14) e la finalissima, in agenda il giorno successivo, domenica 6 alle 11:30, tra le due vincitrici; la gara sarà anticipata alle h. 9:30 dalla “finalina” per il bronzo tra le due perdenti.

Tra le squadre partecipanti, Amsicora ha vinto la Coppa due volte (2011, 2019), Lorenzoni, regina di questa competizione, l’ha conquistata per ben 9 volte (1991, 1993, 1994, 1999, 2002, 2007, 2008, 2010, 2018), mentre Butterfly e HP Milano puntano a iscrivere per la prima volta il loro nome nell’albo d’oro federale.

Domenica 6 novembre sarà anche l’occasione per inaugurare il rinnovato impianto Comunale “Luigi Quarchioni” di Hockey su Prato di Contrada Bagliano. Alla cerimonia, che avrà luogo a margine delle premiazioni, il Presidente dell’HC Mogliano Livio Seri ha invitato le massime istituzioni sportive e amministrative locali. Alla cerimonia sarà presente anche il Presidente nazionale della Federazione Italiana Hockey, Sergio Mignardi (nella foto in primo piano). Con loro il Sindaco del Comune di Mogliano Cecilia Cesetti, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Presidente del Comitato Regionale Marche CONI Fabio Luna e le numerose altre autorità invitate.

L’impianto di Mogliano è stato inaugurato nel 1999 risultando la prima, storica, struttura delle Marche appositamente realizzata per la pratica della disciplina olimpica dell’Hockey su Prato. I lavori di ristrutturazione e riqualificazione del campo sportivo sono stati resi possibili grazie al bando “Sport e Periferie” con la compartecipazione economica della Federazione Italiana Hockey e del Comune di Mogliano. La struttura, che ha un manto di un colore blu vivo, è ora adatta alla pratica dell’Hockey su Prato in conformità alle più recenti norme nazionali e internazionali.

A integrazione della “Final4” si svolgeranno attività arbitrali, istituzionali e un atteso focus sullo sport femminile.

