Al via la eSerie A TIM 23 | Road Show @Dacia Arena

Ritorna la 3a stagione della eSerie A TIM, la competizione esportiva ufficiale di Lega Serie A, disputata in esclusiva su “EA SPORTS FIFA 23“.

Quest’anno si punta sugli eventi offline in presenza: nasce, infatti, il format “eSerie A TIM | Road Show“, nel quale i club ospiteranno l’evento offrendo una esclusiva occasione di intrattenimento per gli appassionati. Il primo appuntamento del Road Show di questi eventi si terrà il 10 novembre 2022 presso la Dacia Arena di Udine, occasione nella quale vi sarà anche la presentazione istituzionale della eSerie A TIM 2023. Nel corso del pomeriggio vi sarà anche una sfida su “FIFA 23″ tra alcuni calciatori della prima squadra di Udinese calcio, oltre alla presenza dei caster ufficiali del torneo.