Fever nuovo principal partner e sleeve sponsor del Chelsea FC (Premier League)

Fever, piattaforma internazionale specializzata nella vendita di eventi e ticketing, è il nuovo “principal partner” del Chelsea FC per la stagione 2024/25. Diventa il nuovo sleeve sponsor (partner di manica) dei Blues. Pur tuttavia la realtà londinese, per il secondo anno consecutivo, è scesa in campo, nel campionato di Premiership inflese, senza il main sponsor di maglia. Fever sostituisce la cryptocurrency exchange BingX (partner nel precedente campionato) nella medesima posizione commerciale.

La sponsorizzazione di Fever sarà presente sulle divise della squadra maschile del Chelsea, oltre che su quella femminile, che ha vinto le ultime 5 edizioni della Women’s Super League.