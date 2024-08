Konami si conferma “Official Video Game Partner” del Manchester United (Premier League)

Un premio davvero incredibile per uno dei club più amati al mondo.

Per tutti i dettagli, visitate: Man United x eFootball – Win Tickets to Every Game (gleam.io)

Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V.’s European President, ha commentato: “È emozionante annunciare l’estensione di una partnership di così grande successo. Il Manchester United FC è uno dei giganti del calcio mondiale e siamo orgogliosi di averli come parte della serie eFootball, ora e per i prossimi anni grazie a questo rinnovo.

Assicurarsi un futuro brillante che comprenderà una moltitudine di diritti e attivazioni commerciali, di immagine e di eSports è fantastico per KONAMI e per la serie eFootball™.

Continueremo a far evolvere il nostro prodotto per offrire la migliore esperienza possibile”.

Florence Lafaye, Commercial Director at Manchester United FC, ha dichiarato: “Siamo lieti che KONAMI continui a far parte della nostra famiglia di partner e siamo entusiasti delle opportunità che ci offre il coinvolgimento nella serie eFootball. La nostra partnership di lunga data ha permesso al club di impegnarsi in modo significativo con un pubblico nuovo e più giovane e di portare il marchio Manchester United nel mondo dell’intrattenimento digitale, un settore importante per noi in vista del futuro”.