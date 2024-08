Fortinet nuovo official partner della Juventus nel settore della cybersecurity

Juventus ha anche scelto la piattaforma Security Fabric di Fortinet, per ridurre la complessità e semplificare l’identificazione e la risoluzione delle problematiche di rete e sicurezza nelle strutture del club fino al 2026.

«Questa collaborazione con Fortinet rappresenta una pietra miliare per la Juventus, poiché puntiamo a stabilire nuovi standard nel progresso tecnologico – ha dichiarato Francesco Calvo, Managing Director, Revenue and Institutional Relations della Juventus – Crediamo che insieme saremo in grado di costruire una rete resiliente che ci permetterà di continuare a concentrarci sull’eccellenza dentro e fuori dal campo»