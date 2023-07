Macron svela le divise per la Rugby World Cup 2023

L’Italrugby è pronta per scendere in campo ai prossimi Mondiali di rugby in programma in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre. Gli Azzurri faranno il loro esordio sabato 9 settembre allo stadio Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne contro la Namibia indossando le nuove maglie che Macron, partner tecnico della FIR fin dal 2017, ha realizzato per rappresentare al meglio l’identità e lo spirito combattivo del XV azzurro.

La maglia Home dell’Italia per la Rugby World Cup 2023 è azzurra con collo a polo, chiusura a due bottoni e sottile linea bianca, come bianchi sono i bordi manica.

Sul petto, sono ricamati il logo della Rugby World Cup 2023, il Macron Hero e lo stemma della Federazione Italiana Rugby. L’elemento grafico che caratterizza la nuova maglia dell’Italrugby è, nella parte anteriore, il disegno stilizzato dell’alloro presente nello stemma della FIR, realizzato in stampa sublimata tono su tono. Sul fondo maglia posteriore è inoltre presente il disegno embossato della Lupa capitolina. A completare il kit ‘Home’ i pantaloncini bianchi e i calzettoni azzurri.

La versione Away è bianca con dettagli azzurri sotto il collo a polo e nei bordi manica. Il design grafico riprende quello della Home, con backneck personalizzato, alloro stilizzato tono su tono su tutta la parte anteriore e disegno embossato della lupa sul fondo maglia posteriore. Sul petto a destra il logo RWC 2023, al centro il Macron Hero, a sinistra lo stemma della FIR. I pantaloncini sono azzurri e i calzettoni bianchi. Entrambe le maglie hanno una vestibilità Body Fit, i tessuti utilizzati sono nello specifico Eco-Armevo con inserti in Eco-Boditex, materiali che oltre a leggerezza e traspirabilità, assicurano la massima resistenza.

I nuovi kit gara, così come la versione Replica e l’esclusiva linea di abbigliamento e merchandising che Macron realizza per la Federazione Italiana Rugby, sono disponibili nella sezione dedicata alla Nazionale azzurra sul sito macron.com, presso i MacronSports Hub e presso tutti i rivenditori Macron autorizzati.