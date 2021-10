CMS al fianco di Binance, nuovo main sponsor di maglia della S.S. Lazio

CMS al fianco di Binance, piattaforma leader di scambio di criptovalute, nell’accordo di sponsorship con Lazio S.p.A. e l’emissione di Lazio fan tokens.

CMS – tra i primi dieci Studi legali a livello internazionale – ha assistito Binance, piattaforma di scambio di criptovalute tra i leader a livello mondiale, nella sottoscrizione dell’accordo che la vede nominata main sponsor della Lazio S.p.A. a partire dalla stagione sportiva in corso.

L’accordo con Binance prevede altresì l’emissione di Lazio fan tokens, strumenti innovativi che consentiranno ai tifosi di interagire con il club e godere di servizi e beni esclusivi.

Il team di CMS che ha assistito Binance è composto dal Partner avv. Paolo Bonolis e dal Senior Associate avv. Gianfabio Florio.

CMS è uno dei primi dieci studi legali internazionali per numero di professionisti (Am Law 2018 Global 100). Con 79 uffici in 44 paesi in tutto il mondo, per un totale di oltre 5.000 professionisti e oltre 1.100 partners vanta una comprovata esperienza di consulenza a livello di giurisdizioni locali e internazionali e opera per conto di un’ampia gamma di aziende Fortune 500 e FT Europe 500, oltre che per la maggior parte delle società DAX 30.

Con uffici a Roma e Milano, è attualmente composto da oltre 130 tra professionisti e collaboratori.